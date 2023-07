Viel zu hohe Kosten : Wie kommt die Annakirmes aus der Krise?

Was muss passieren, um die Annakirmes aus der Abwärtsspirale zu holen?

Düren Die Dürener Annakirmes kommt aus den Negativschlagzeilen nicht raus. Eine Einschätzung von Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, und Hans-Bert Cremer, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Düren.

Viele Absagen, Klagewellen, Standgelderhöhungen – kurzum: Die Dürener Annakirmes macht derzeit vor allem mit Negativschlagzeilen von sich reden. Dabei ist längst nicht alles schlecht rund um die „Anna 2023“, das ist auch dem Dürener Schausteller-Chef Hans-Bert Cremer sehr wichtig zu betonen. „Wir haben wieder einen tollen Platz“, sagt er. „Und wir hoffen sehr, dass die Menschen ihn auch annehmen. Das hat unsere Kirmes auf jeden Fall verdient.“

Öffentliche Kritik hört man von keinem der Annakirmes-Schausteller, keiner der Betreiber großer und kleiner Fahrgeschäfte möchte in diesem Zusammenhang seinen Namen in der Zeitung lesen. Hinter vorgehaltener Hand gibt es aber schon zum Teil sehr deutliche Vorwürfe. Einige sprechen von einer Abwärtsspirale des Dürener Rummels, andere bemängeln die Standgeldpolitik der Stadt. Für die Betreiber großer Fahrgeschäfte sei die Annakirmes teurer als die Cranger Kirmes oder die Rheinkirmes in Düsseldorf, ist da zu hören. „Das ist eine deutliche Schieflage“, sagt ein Schausteller. „Beide Veranstaltungen haben deutlich mehr Besucher als die Annakirmes in Düren. Es scheint also eine andere Preisgestaltung möglich zu sein.“

Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, bemängelt zu hohe Kosten. Foto: MHA/Jörg Abels

Hinzu kommen die Inflation, immense Preissteigerungen in fast allen Bereichen und ein Arbeitskräftemangel, der so eklatant ist wie noch nie. „Das sind riesige Probleme“, sagt Hans-Bert Cremer. „Und sie führen dazu, dass meine Kollegen keine Experimente mehr eingehen und sich sehr gezielt überlegen, welche Plätze sie anfahren.“ Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die Verantwortlichen der Stadt umso intensiver bei Schaustellern in ganz Deutschland für die Annakirmes werben müssen.

Albert Ritter, seit 2003 Präsident des Deutschen Schaustellerbundes und seit 2006 Präsident der Europäischen Schausteller-Union, kennt die Annakirmes seit vielen Jahren, auch wenn er mit seinem Ausschankbetrieb zwar regelmäßiger Gast der Dürener Maikirmes ist, aber erst einmal auf der Annakirmes gestanden hat. „Die Annakirmes war immer eine überregional bekannte, sehr traditionelle Veranstaltung“, sagt Ritter. „Und sie war immer das Hauptfest in der Grenzregion. Ich möchte da von einem wichtigen Leuchtturm sprechen und auch von einem enorm wichtigen wirtschaftlichen Faktor für die Kollegen.“

Hans-Bert Cremer, Chef des Dürener Schaustellverbandes, betont, dass die Annakirmes für die Stadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Foto: MHA/Jörg Abels

Auch Ritter will die Probleme rund um die Dürener Annakirmes nicht im Detail diskutieren, zwei Dinge sagt er aber dennoch: „Wenn es einen Attraktivitätsverlust dieser Traditions-Veranstaltung gibt, liegt das natürlich auch daran, dass Schausteller nicht mehr nach Düren fahren. Wenn es dafür allerdings sachbezogene Gründe gibt, muss daran intensiv gearbeitet werden.“ Der Deutsche Schaustellerbund sei ein Zusammenschluss von 110 Regionalverbänden und „in Düren wird ganz hervorragende Arbeit geleistet. Wenn Hans-Bert Cremer und seine Mannschaft Unterstützung brauchen, bekommt er die natürlich. Aber ich weiß die Belange unserer Branche gerade in Düren in besten Händen.“

Die Gebühren müssten im Rahmen bleiben, ergänzt Ritter, und sagt das ausdrücklich nicht nur mit Blick auf die „Kostenschwemme, unter der wir Schausteller im Augenblick ganz massiv leiden.“ Ritter: „Das fängt bei den Standgeldern an, geht über Strom- und Lebensmittelpreise bis hin zu höheren Löhnen, die wir zahlen müssen, weil der Arbeitskräftemangel so hoch ist.“ Ein Strompreisdeckel wie er jetzt für die Industrie eingeführt werden soll, würden sich auch seine Kollegen und er wünschen, betont Ritter: „Wir zahlen im Augenblick 78 Cent. Aber wir produzieren auch, nämlich Wohlfühlmomente und Kinderlachen. Wie wichtig das ist, haben wir alle spätestens während der Pandemie gelernt.“

Hans-Bert Cremer nennt noch einen sich verändernden Zeitgeist, der es der Kirmes aus seiner Sicht ebenfalls schwer macht: „Die Menschen sind mobiler und fahren vermehrt in Freizeitparks. Auch da müssen wir gegensteuern.“