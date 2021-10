Neuer Flächennutzungsplan : Wie Düren sich bis 2040 entwickeln will

Marcus Steffens (r.) und Stefan Wessels vom Amt für Stadtentwicklung mit dem Entwurf des neuen Flächennutzungsplans der Stadt Düren, zu dem sich die Bürger noch bis zum 6. Dezember äußern können. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Wo können noch Wohnhäuser gebaut werden? An welchen Stellen sind Industrie- und Gewerbeansiedlungen möglich? Welche Flächen bleiben der Land- und Forstwirtschaft erhalten? Der Entwurf des neuen Flächennutzungsplans zeigt, wohin die Reise in der Stadt Düren in den kommenden 15 bis 20 Jahren gehen könnte.