Gegen Schalke II : Westkampfbahn noch nicht fertig: Dürens erstes Heimspiel findet in Beeck statt

Doch noch nicht ganz fertig: Der Gästebereich an der Westkampfbahn. Foto: Werner Tellers

Düren Der Fußball-Regionalligist kann sein erstes Heimspiel der Saison nicht im eigenen Stadion austragen. Die Umbauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Der Club weicht ins Waldstadion aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der vergangenen Woche deutete es sich an, nun ist es Gewissheit: Fußball-Regionalligist 1. FC Düren wird sein erstes Heimspiel der Saison nicht im eigenen Stadion austragen. Gegen Schalke 04 II wird das Team von Boris Schommers am Samstag, 5. August, 14 Uhr, in das Stadion des Ligakonkurrenten FC Wegberg-Beeck ausweichen. Der Gästebereich auf der Westkampfbahn ist inzwischen neu befestigt und asphaltiert, jedoch fehlt immer noch der Trennzaun.

„Nachdem in den vergangenen Wochen sukzessive die Auflagen des Verbandes abgearbeitet wurden, kam es leider zu so vielen Veränderungen im Plan, sodass man sich im Präsidium dazu entschied, die zwei Wochen Aufschub zu nutzen und das zweite Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Köln als neues Ziel auszugeben, um die Westkampfbahn in eine Regionalliga taugliche Spielstätte zu verwandeln. Dieser Termin scheint den Verantwortlichen, inklusive der Bauunternehmer Max Horst und Werner Tellers, realistisch, weshalb man hofft, zeitnah die Abnahme der Umbauten durch die verantwortlichen Institutionen beantragen zu können.“

Die Dürener hatten erst im zweiten Anlauf vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) die Lizenz für diese Spielzeit erhalten. Der Fußballausschuss des WDFV hatte der Zulassung nach Prüfung der vom FCD nachgereichten Unterlagen zugestimmt. Darunter war neben der Zusicherung der Beecker, dass man dem FCD das eigene Waldstadion befristet bis 31. August zur Verfügung stellt, vor allem die geforderte Bescheinigung der Kreispolizeibehörde Heinsberg, dass es ihrerseits keine sicherheitsrelevanten Bedenken gegen die Austragung der Dürener Heimspiele in Beeck gibt.

Tellers, Bauunternehmer und in Personalunion auch Geschäftsführer sowie Hauptsponsor in Beeck, hatte den Dürenern die Hilfe des Clubs und seiner Firma angeboten, damit Düren die Lizenz doch noch erhalten konnte. Einen Monat lang hatte die Hängepartie der Dürener gedauert, die es versäumt hatten, sich rechtzeitig um den Ausbau der heimischen Westkampfbahn gemäß den verschärften Regionalliga-Auflagen beziehungsweise um ein Ausweichstadion zu bemühen. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der FCD die Lizenz nicht erhalten.

(red)