Großeinsatz der Feuerwehr : Werkstattdach gerät wegen eines Lagerfeuers in Brand

Werkstattdach gerät wegen eines Lagerfeuers in Brand

Düren Wegen eines Lagerfeuers hat das Dach einer früheren Kfz-Werkstatt in der Dürener Innenstadt am Sonntagabend Feuer gefangen.

Gegen 20.05 Uhr brach der Brand in der Südstraße aus. Das Lagerfeuer war an der Grundstücksmauer neben dem Gebäude aus Fahrlässigkeit angezündet worden, so Christian Lüttgen von der Feuerwehr Düren.