Schöne neue Arbeitswelten entstehen in Düren : Wenn die Dartscheibe den Teamgeist im Büro stärkt

Andreas Eßer (66) hat eine Firmengruppe mit ihrer Zentrale in Düren aufgebaut, die landes- und bundesweit zu den größten Büroeinrichtungs- und -versorgungsunternehmen gehört und mit dem ältesten Teil nun das 90-jährige Bestehen feierte. Foto: MHA/Volker Uerlings

Düren/Aachen Ein Flipperautomat oder ein Dartgerät am Arbeitsplatz? Das ist längst nicht Standard. „Warum denn nicht?“, fragt Andreas Eßer (66) aus Düren. Er ist ein versierter Architekt neuer Arbeitswelten im Land – und sein Unternehmen verfügt über Erfahrungen aus 90 Jahren.

Von Volker Uerlings Leiter Lokalredaktion Düren

In der analogen Welt war zum Beispiel die Frage nach der Härte von Bleistiften eine wichtige. HB, 3B oder noch weicher? Das hört ein Büroausstatter und Unternehmensversorger von heute praktisch nicht mehr, obwohl weiche und harte Bleistifte weiter zum selbstverständlichen Sortiment gehören. In der digitalen Welt von heute geht es – natürlich – um Effizienz, aber auch um „weiche“ Faktoren des Miteinanders, die im Berufsleben der Vergangenheit mit einem jährlichen Betriebsfest erledigt zu sein schienen. Gutes Sitzen, gutes Sehen, sich wohlzufühlen im Job, optimal ausgestattet zu sein – das sind Themenkreise, die einen hohen Stellenwert eingenommen haben. Die Eßer Office Group mit Standorten in Düren, Aachen und Düsseldorf gehört hier bundesweit zu den gefragtesten Ratgebern.

„In NRW zählen wir sicher zu den Top-Anbietern und bundesweit zu den Top 10“, sagt Andreas Eßer mit Freude und Stolz. Die Gruppe, die den Namen seiner Familie trägt, hat sich diese Position hart erarbeitet. Es verwundert auch nicht, dass der 66-Jährige aus Derichsweiler und heutige Seniorchef im Hauptsitz der Gruppe sowohl einen Flipperautomaten als auch ein Elektro-Dartgerät anbietet, auch wenn es das zu „meiner Zeit“ noch nicht gegeben hat. Der Vorteil liegt für ihn in seinem Unternehmen mit knapp 140 Beschäftigten in mehreren Teams auf der Hand: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen sich hier in der Mittagspause an den Geräten kennen, obschon sie sonst nicht so viele Berührungspunkte haben.“ Teamgeist also.

Die Geschäftsführungs-Familie Eßer und Mandt freuten sich mit Bernd Stelter und Sven Hannawald (4. und 5. v.l.)nüber die herausragende Stimmung während der Jubiläumsfeier. Foto: Eßer Office Group

Diese Struktur aus verschiedenen „Mannschaftsteilen“ gilt in gewisser Weise für das gesamte Unternehmen. Hier kommen inzwischen mehrere Spieler aus dem gesamten Rheinland zusammen. Das Dürener Unternehmen Anton Rouette, 1933 als Einzelhandelsbetrieb an der Kölnstraße gegründet, ist der älteste Teil, der 1998 mit der Büro-Musterhaus Prickartz GmbH in Aachen verschmolzen ist. Beide gingen 2017 in der Eßer Office Group GmbH auf, die zur Dachmarke wurde. Sie wuchs in der Folge weiterer Zukäufe wie durch die Übernahme der Dyckers & Friends GmbH in Düsseldorf im Jahr 2020. Alle Teile zusammen firmieren seit 2022 als Eßer Office GmbH.

Kerngeschäft sind Büro- und Objekteinrichtungen, das Gestalten von Arbeitswelten, Druck- und Dokumentenlösungen, Consulting (also das umfassende Beraten von Kunden) und die komplette Büroversorgung. Aktenordner, Stifte, aber natürlich auch modernste EDV-Lösungen zählen zur Büroversorgung, die gefragt ist, aber in der schönen neuen Welt muss auch ein ordentlicher Kaffeeautomat geliefert werden, Tees in vielen Variationen oder auch Futter für den Bürohund. Wo andere wenigstens vereinzelt noch überlegen, wie sie ihr Online-Geschäft aufbauen oder verbessern, hat die Eßer Group mit ihren Bestandteilen nun schon mehr als 20 Jahre Erfahrung. 200.000 Pakete werden nach Firmenangaben jährlich an die Kundschaft geliefert.

Andreas Eßer als Seniorchef hat seinen Kindern zugeraten, wie er sagt, weiter auf das Geschäftsmodell zu setzen. „Die Büroarbeit bleibt – nur wie, das wird sich zeigen.“ Die vielen Veränderungen der Vergangenheit ist das Unternehmen jedenfalls erfolgreich mitgegangen. Sein Rat blieb nicht unerhört. Seine Kinder Christoph Eßer und Anne Mandt mit ihrem Mann Tobias Mandt bilden heute die operative Geschäftsführung.