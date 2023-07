Apothekerin und Apotheker berichten : E-Rezepte im Kreis Düren laufen schleppend an

Kreis Düren Eigentlich sollen sie die Abläufe vereinfachen – für Patientinnen und Patienten, Arztpraxen sowie Apotheken. Warum E-Rezepte trotzdem noch nicht wirklich genutzt werden.

„Schon lange startklar“

Jedoch macht sie die Erfahrung, dass noch nicht viele Menschen diese Möglichkeit nutzen. Die große Mehrheit kommt weiterhin mit dem rosanen Rezept und nur eine Minderheit mit einem E-Rezept – welches in heutiger Form seinem Namen jedoch nicht gerecht wird. Schließlich handelt es sich in den meisten Fällen um einen Zettel mit einem von der Praxis ausgedruckten QR-Code. Und in seltenen Fällen wird von Kundinnen und Kunden die E-Rezept-App genutzt, berichtet Bruweleit. „Wir alle benötigen wahrscheinlich noch etwas Zeit, um uns an die Umstellung zu gewöhnen“, vermutet die Apothekerin, die aus diesem Grund nicht davon ausgeht, dass ab dem Jahr 2024 wie vom Gesetzgeber erwartet ausschließlich E-Rezepte ausgestellt werden.