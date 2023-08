Weltmarktführer Mohaba : Dürener Glühweinbecher-Hersteller baut Produktionsstandort mutig aus

Im Oktober rollen die Bagger an, dann wird gleich neben dem vorhandenen Standort von Mohaba in Gürzenich eine neue Produktionshalle entstehen, mit denen das Dürener Unternehmen seine Kapazitäten mindestens verdreifacht. Foto: MHA/Mohaba GmbH Düren

Düren Gute Nachrichten gibt es derzeit aus der deutschen Wirtschaft selten. Das Dürener Unternehmen Mohaba sorgt für eine. Der Weltmarktführer für Glühweinbecher baut in Gürzenich eine komplett neue Produktion und verdreifacht die Kapazitäten.

Die Pandemie und die Krisenjahre sind auch am Dürener Unternehmen Mohaba GmbH nicht vorbeigegangen. Beim weltweit führenden Hersteller von Glühweinbechern macht es sich natürlich bemerkbar, wenn Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte nicht oder eingeschränkt stattfinden können. Millionen dieser Trinkgefäße in besonderem Design und mit individuellen Dekoren werden jährlich in die ganze Welt geliefert. „Original German Christmas-Markets“ sind auch in Übersee schwer angesagt – oder waren es bis zu den Kontaktbeschränkungen. Das Nach-Corona-Jahr 2022 mit offenbar erheblichen Nachholeffekten hat die Rüclgänge aber mehr als wettgemacht. „Es war für uns ein Rekordjahr“, sagt Geschäftsführer Guido Schlepütz, der das Familienunternehmen im Gewerbegebiet gegenüber dem Badesee in dritter Generation führt – und nun mit einem mutigen millionenteuren Neubau in die Zukunft führt.

Von Mut kann man schon allein deshalb sprechen, weil ja der Pandemie der russische Angriff auf die Ukraine folgte und die Bedingungen auf den Weltmärkten erneut durcheinander wirbelte. Vor allem Strom- und Gaspreise gingen buchstäblich durch die Decke. „Wir planen den Neubau schon seit fünf Jahren, sind jetzt aber so weit, dass wir loslegen können“, erklärt der 47-jährige Unternehmer. Auf dem Nachbargrundstück, das schon vor Jahren in Voraussicht auf eine mögliche Expansion gekauft worden ist, soll am Mirweiler Weg eine komplett neue Produktion entstehen. Die wird laut Guido Schlepütz eine Verdrei- bis Vervierfachung der Kapazitäten in Gürzenich erlauben.

Mohaba-Geschäftsführer Guido Schlepütz an der Schnittstelle zwischen Altbau und dem Nachbargrundstück, auf dem ein kompletter Produktions-Neubau des Glasveredelers am Mirweilerweg in Gürzenich entsteht. Foto: MHA/Volker Uerlings

Dazu wird eine neue Halle errichtet, in der Herstellung und Lager in dann deutlich größeren Dimensionen als heute unterkommen. Das Unternehmen ist ein Glasveredeler. Trinkgläser und Keramikbecher werden von Produzenten aus der EU oder aus China nach Düren geliefert und dann bei Mohaba bedruckt oder mit anderen Medien dekoriert. Kernstück der Produktion sind mithin Druckmaschinen und ein langer wie energieintensiver Brennofen, der die Dekore fixiert. All das wird erneuert und vergrößert. Ursprünglich sollte der neue Ofen mit Gas befeuert werden, diese Planung wurde aber nach den Preissprüngen und Beschaffungsproblemen bei Erdgas vor allem im Frühjahr 2022 verworfen. „Obwohl das für uns viel teurer wird, haben wir uns nun für einen mit Strom betriebenen Ofen entschieden“, erklärt der Geschäftsführer. Das sorge allein für Mehrausgaben von rund 200.000 Euro, sei aber eben die langfristig sicherere Variante. Das Hallendach soll auch mit einer großen Photovoltaikanlage ausgestattet werden, die den Strom-Bedarf des Unternehmens nicht decken, aber wenigstens minimieren kann.

Insgesamt werden am Mirweilerweg gut fünf Millionen Euro investiert. Die alte Produktionsstätte wird eine Zeitlang ab dem Baubeginn im Oktober parallel betrieben, die Maschinen dann aber im Jahr 2025 in die neue Halle umgesiedelt.

Was macht die Unternehmensführung so zuversichtlich? „Wir sind trotz der Krisen ganz gut durch die Jahre 2020 und ’21 gekommen, 2022 waren sehr deutliche Nachholeffekte zu spüren, die dann auch zu einem Rekordumsatz bei uns geführt haben. In dieser Zeit haben wir unseren Kunden Produkte angeboten, die in EU-Ländern hergestellt worden sind und plötzlich deutlich wettbewerbsfähiger waren, weil sich die Transporte aus China so verteuert haben“, berichtet Guido Schlepütz. Zuvor kam der Großteil der eingekauften Ware aus Fernost. Die Kundschaft habe das angenommen. Jetzt liege das Verhältnis der eingekauften Rohware bei zwei Dritteln aus chinesischer und einem Drittel aus EU-Produktion. Auch wenn die Handelsbeziehungen nach China ein wichtiges Standbein für Mohaba langfristig bleiben werden, wolle sich das Unternehmen nun ein Stück weit unabhängiger machen. Dazu trage die Kapazitätserhöhung in Düren bei, die auch dazu führt, dass fünf bis zehn neue Jobs entstehen.

Ein kleiner Ausschnitt aus der Produktpalette: Glühweinbecher und -gläser, die von Düren in die ganze Welt geliefert werden. Foto: MHA/Volker Uerlings

Mohaba verkauft Glühweinbecher nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, die Benelux-Staaten, nach Großbritannien und zunehmend in die USA und nach Kanada oder auch Japan. Sogar in Neuseeland wurde schon auf Weihnachtsmärkten Glühwein aus Dürener Tassen getrunken.