Verwechslung mit der Telekom : In Düren häufen sich Beschwerden über Werbung der N1 Telecom

In Düren häufen sich Beschwerden über Werbung der N1 Telecom

Werbebriefe von N1 Telecom häufen sich in Düren derzeit wieder - die erste größere Welle gab es bereits vor mehr als anderthalb Jahren. Foto: VZ NRW/Verbraucherzentrale NRW

Düren Die Verbraucherzentrale warnt und rät, bei unerwarteten Briefen ganz genau hinzuschauen. Schon vor anderthalb Jahren hat diese Masche die Region erreicht, jetzt läuft eine zweite Welle.

In der Beratungsstelle Düren der Verbraucherzentrale NRW ebben die Beschwerden und Anfragen zu Briefen des Düsseldorfer Telekommunikationsanbieters 1N Telecom GmbH nicht ab. Die erste Häufung dieser Fälle gab es nach Angaben der Verbraucherzentrale schon ab Januar vergangenen Jahres, jetzt häufen sich die Anfragen besorgter Bürgerinnen und Bürger erneut.

Ihnen gemeinsam sei, dass sie ein Schreiben von 1N Telecom GmbH erhalten. „Die Schreiben des Anbieters enthalten persönliche Daten wie Adresse und Telefonnummer der Empfänger und Empfängerinnen und bewerben einen Telefontarif“, beschreibt Hildegard Dapper, die Leiterin der Beratungsstelle. „Viele denken, dass es sich um ein Schreiben der Telekom handele, was nicht der Fall ist, und unterschreiben daher das Angebot“, weiß die Verbraucherschützerin. Andere zeigten sich überrascht, woher das Unternehmen ihre persönlichen Daten habe. Wer unsicher sei, ob es sich um den Werbebrief eines fremden Unternehmens oder den Brief eines Vertragspartners handele, solle den Absender genau prüfen und das Schreiben etwa mit einer Rechnung des tatsächlichen Anbieters vergleichen.

Ein Mann aus Inden ist wie unzählige andere auf den Werbebrief des neuen Telefon- und Internetanbieters 1N Telecom hereingefallen. Allein in NRW beschäftigen die Verbraucherschützer bereits über 1000 Beschwerden in kurzer Zeit. Und es werden noch mehr werden.

In diesem Fall haben Verbraucher nämlich 14 Tage lang das Recht, den unterschriebenen Vertrag zu widerrufen. Dafür könne das Widerrufsformular verwendet werden, das Anbieter wie die 1N Telecom GmbH ihrem Werbebrief beigelegt haben. „Der Widerruf sollte durch ein Einwurfeinschreiben nachweisbar verschickt werden. Wenn der Anbieter trotzdem ein Willkommens- oder Annahmeschreiben verschickt, die Betroffenen ihren Widerruf aber nachweisen können, sollte der Anbieter aufgefordert werden, sich an den Widerruf zu halten“, raten die Verbraucherschützer.

Aber auch gegen ungewünschte Werbung können Betroffene vorgehen: „Wenn in der Vergangenheit keine Vertragsbeziehungen mit einem Anbieter bestand, ist personalisierte Werbung per Post in der Regel unzulässig. Damit sie dennoch zulässig ist, müssten Verbraucher zuvor der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zweck von Direktwerbung zugestimmt haben“, erklärt die Verbraucherzentrale weiter. Der Datenverarbeitung zu Direktwerbezwecken könne jedoch jederzeit widersprochen werden. Unternehmen seien ebenfalls dazu verpflichtet, auf Anfrage über die Herkunft der Daten Auskunft zu geben. Die Verbraucherzentrale NRW stellt dafür auf ihrer Internetseite Musterbriefe bereit.