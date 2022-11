Budenzauber in Düren und Jülich : Weihnachtsmarkt lockt ab sofort

Nach einigen Umzügen ist der Weihnachtsmarkt in Düren vors Rathaus zurückgekehrt. Am Donnerstag fanden bereits einige Menschen den Weg dorthin. Foto: MHA/Merve Polat

Düren/Jülich Der Dürener und der Jülicher Weihnachtsmarkt eröffnen traditionell am Donnerstag vor Totensonntag. Bis zum 22. beziehungsweise 30. Dezember gibt es Crêpes, Glühwein und Co.

Der 48. Dürener Weihnachtsmarkt ist nach den Umzügen in den vergangenen Jahren nun wieder auf dem Rathausvorplatz und auf der Empore zu finden: Bis Freitag, 30. Dezember, liegt täglich von 11 bis 21 Uhr wie bereits bei der Eröffnung am Donnerstag der Duft von Crêpes, Glühwein und Co. in der Luft. Nach drei stillen Tagen vor Totensonntag findet am Montag die offizielle Eröffnung statt. Am 1. und 2. Weihnachtstag ist geschlossen.