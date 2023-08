Planung des „Kernnetzes“ : Wasserstoffleitung nach Aachen lässt Kreis Düren außen vor

Der Bau einer Wasserstoffleitung in Deutschland – das Schaffen einer tragfähigen Infrastruktur ist für die politisch gewollte Energiewende unerlässlich. Der Kreis Düren wird aber in den ersten Plänen für das deutsche Wasserstoff-Kernnetz nicht berücksichtigt. Foto: dpa/Jan Woitas

Interaktiv Aachen/Kreis Düren Ein deutsches Wasserstoff-Kernnetz zu schaffen, ist eine der wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen der Gegenwart. Die Planung dieser Fernleitungen sieht einen Anschluss für Aachen vor, bislang aber keine Anbindung der Kreise Düren und Heinsberg. Die Wirtschaft schlägt Alarm.

Wenn „grüner Wasserstoff“ mittelfristig das Erdgas in vielen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft ersetzen soll, dann sind die Leitungen dafür von größter Wichtigkeit für den Standort Deutschland. Bis zum Jahr 2032 soll daher ein ausbaufähiges „Kernnetz“ entstehen, das derzeit geplant wird. In dem ersten Entwurf, der in Berlin vorgelegt wurde, ist eine neue Ferngastrasse für Wasserstoff zwischen Bonn und dem Süden von Aachen vorgesehen. Nicht zu finden aber sind derzeit Leitungen, die in die Kreise Düren und Heinsberg führen. Das sorgt hier natürlich gleich für Protest und Ängste, vor allem in der lokalen Wirtschaft.

Was ist bislang geschehen? Die Vereinigung der Fernleitungsbetreiber Gas (FNB), ein eingetragener Verein mit Sitz in Berlin, hat im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums und unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur eine Planung vorgelegt, um bis 2032 ein Netz darzustellen, „das die derzeit bekannten großen Verbrauchs- und Erzeugungsregionen für Wasserstoff in Deutschland unter Beachtung der regionalen Ausgewogenheit erreicht“. Das erklärte die Geschäftsführerin der FNB, Barbara Fischer, auf Anfrage unserer Zeitung.

Das Wasserstoffnetz muss nicht komplett neu errichtet werden. Das Grundgerüst bilden Erdgas-Fernleitungen, die auf den Transport von Wasserstoff umgestellt werden müssen. Hinzu kommen aber neue Leitungen wie eben die von Köln-Bonn nach Aachen. Das deutsche Netz soll natürlich in ein europäisches eingebunden werden, und im Süden von Aachen befindet sich ein Anschlusspunkt nach Belgien.

Geplante Versorgungsleitung als Teil des Wasserstoff-Kernnetzes Ein- und Ausspielung soll nur im Gebiet der Städteregion Aachen stattfinden Quelle: FNB Gas

Die Kriterien sahen vor, dass das Kernnetz Projekte von nationalem oder europäischem Interesse berücksichtigen und unter anderem Standorte der Schwerindustrie einbinden soll. Da sind aufgeführt: Stahlerzeugung und -behandlung, die chemische Industrie, Raffinerien, die Herstellung von Glas, aber auch Keramikproduzenten und Ziegelhütten. Nicht aufgeführt ist hier unter anderem die Papier- und Papierverarbeitende Industrie, die im Kreis Düren einen nationalen Schwerpunkt mit 10.000 Beschäftigten bildet.

Deswegen hat nun der Dürener Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel (CDU) die Irritationen und Sorgen in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Ausdruck gebracht. „Weder der Kreis Düren an sich, noch die für den Kreis Düren wichtige Papierindustrie sowie weitere energieintensive Industrien“ seien bei der Planung des Wasserstoff-Kernnetzes berücksichtigt worden.

Der Dürener Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel (CDU) fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf, auch den Kreis Düren an das Wasserstoff-Kernnetz anzubinden. Foto: MHA/Volker Uerlings

Rachel bittet Habeck, die Planungen entsprechend zu ändern. Es sei nicht möglich, die Produktion eines Papiererzeugenden Unternehmens „mit elektrischem Strom aus dem Stromnetz oder gar über Photovoltaik energetisch zu gewährleisten“. Der für die Herstellung erforderliche Dampf werde über Verbrennungen auf der Basis der Brennstoffe Kohle, Gas „oder eben Wasserstoff“ hergestellt. Gleiches gelte für Trocknungsanlagen.

Den Kreis Düren könne man als „Papiercluster“ bezeichnen, schreibt Rachel weiter, denn in keiner Region Deutschlands fänden sich so viele Unternehmen dieses Segments in einer vergleichbaren räumlichen Dichte. „Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit heimische Braunkohle genutzt, teils auf Gas umgerüstet und müssen nun bei der notwendigen klimarelevanten Transformation berücksichtigt werden“, so Rachel.

Weil bei den Kernnetz-Plänen ohnehin der Neubau einer Fernleitung zwischen Bonn und Aachen geplant werde, sei eine Abzweigung in den Kreis Düren „nicht nur naheliegend, sondern im Sinne der Sicherheit der betroffenen Unternehmen und ihrer Arbeitsplätze notwendig“.

Natürlich stellt sich auch die Frage, warum das Kernnetz nicht auch schon jetzt zum Beispiel das mit rund 800 Millionen Euro geförderte Helmholtz-Cluster Wasserstoff am Forschungszentrum Jülich und auch die wasserstoffbasierten Busse und Züge im Kreis Düren berücksichtigt. Offenbar hat es hier keine Bedarfsmeldung gegeben, wie FNB-Geschäftsführerin Fischer erklärte: „Die potenziellen Bedarfe in den Kreisen Düren beziehungsweise Heinsberg sind bisher nicht bei den FNB gemeldet worden oder sind nicht durch die vom Ministerium vorgegebenen Kriterien abgedeckt.“

Landrat will sofort dabei sein

Für eine frühe Anbindung des Kreises Düren an das Wasserstoff-Kernnetz macht sich auch Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) stark. „Wir sollten auch sofort dabei sein“, erklärte Spelthahn auf Anfrage. Das Ziel vor Ort müsse allerdings auch sein, „ein lokales Netz zu schaffen und an das Kernnetz anzuschließen“.

Mit dem Elektrolyseur im Jülicher Brainergy-Park könne man im Kreis Düren „eine größere Menge an grünem Wasserstoff selbst produzieren, aber sicher nicht alle Bedarfe bedienen“. Wolfgang Spelthahn hält es flankierend für wichtig, dass die Industrie im Kreis beim Thema Wasserstoff nicht abwartet, sondern sich konkret bereit erklärt, „diesen Weg zu gehen“.