Vorschlag von Dietmar Nietan : Wasserstoff-Anschluss im Kreis Düren aus Fördermitteln?

Kreis Düren Beim derzeitigen Planungsstand eines deutschen Wasserstoff-Kernnetzes bis 2032 gäbe es keinen Anschluss für den Kreis Düren. Auch Dietmar Nietan (MdB, SPD) schließt sich der Kritik daran an und hat bei Bund und Land interveniert.

Wie berichtet, hat schon der Dürener CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel auf dieses Problem in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Habeck aufmerksam gemacht und Nachbesserung gefordert. Sein Bundestagskollege Dietmar Nietan (SPD) macht sich nun auch für eine Veränderung der Planung stark. „Angesichts der Vielzahl an energieintensiven Betrieben mit Tausenden von Arbeitsplätzen und zur Unterstützung des mit Hochdruck notwendigen Strukturwandels halte ich es für dringend notwendig, den Kreis Düren an das Wasserstoff-Kernnetz anzuschließen“, schreibt Nietan an Bundeswirtschaftsminister Habeck und Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur (beide Grüne).