Planungswerkstatt beschlossen : Was folgt in Düren nach dem Jesuitenbad?

Das geschlossene Jesuitenhofbad soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Was danach kommt, ist weiter unklar. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Seit einem Jahr hat das Jesuitenbad geschlossen, Schwimmer tummeln sich nebenan im neuen Rurbad. Was künftig auf dem Areal entstehen soll, ist immer noch unklar, lediglich der Abriss ist beschlossen.

Spätestens mit dem Spatenstich für das neue Rurbad Anfang September 2020 war klar: Im Frühjahr 2022 würde das alte Jesuitenhofbad nicht mehr benötigt, schließlich hatte der Dürener Service Betrieb als Bauherr mit dem Generalunternehmer eine 19-monatige Bauzeit vertraglich fest vereinbart.

Eigentlich Zeit genug, sich Gedanken über die Nachfolgenutzung des „städtebaulichen Filetstücks“ zu machen, wie es Frank Heinrichs (BfD) von der Koalition Zukunft einmal bezeichnete. Könnte man zumindest meinen. Aber weit gefehlt. Wieder einmal mahlen die städtischen Mühlen in Baufragen langsam, in Verwaltung und Politik. Konkrete Pläne gibt es bis heute nicht, geschweige denn einen Zeitplan. Nur so viel steht fest: Das mittlerweile vom DSB auf die Stadt Düren übertragene alte Hallenbad soll noch in diesem Jahr vom städtischen Gebäudemanagement abgerissen werden.

Was dann jedoch mit der entstehenden Brache am Europaplatz – so heißt der angrenzende Kreisverkehr – geschieht, ist weiter unklar. Zwar hatte Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD) schon Anfang 2022 in seinem persönlichen Jahresausblick gegenüber dieser Zeitung davon gesprochen, dass er sich dort neben Parkplätzen auch ein Angebot für Jugendliche wünschen würde, „vielleicht eine Kletterhalle“. Und obwohl Koalitionssprecher Frank Heinrichs diese Idee im September noch einmal aufgegriffen hat, dabei von einer neuen „Sport- und Freizeiteinrichtung“ sprach und neben einer Kletter- und Trampolinhalle auch einen sogenannten Ninja-Parcours zur Diskussion stellte, ist immer noch keine Entscheidung gefallen. Nicht einmal eine Diskussion in den zuständigen Fachausschüssen hat in den vergangenen Monaten stattgefunden.

Bürger sollen beteiligt werden

Im September noch kündigte die Koalition an, dass für das städtebauliche Filetstück ein attraktiver neuer Baukörper über einen Architektenwettbewerb gefunden werden soll. Nur muss für den erst einmal feststehen, was überhaupt geplant werden soll.

Und zu diesem Zweck soll jetzt erst einmal eine Planungswerkstatt stattfinden. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen. In der zweiten Jahreshälfte sollen nun mit Experten „Nutzungs- und Entwicklungsperspektiven für das 8900 Quadratmeter große Areal erarbeitet und erörtert werden. Auch die Stadtgesellschaft soll gehört werden“, wie der Technische Beigeordnete Niels-Christian Schaffert erklärte.

Umsetzung erst 2025/2026

Das heißt aber auch: Vor Mitte/Ende 2024 wird wohl kaum ein Beschluss in den städtischen Gremien gefasst, so dass ein Neubau wohl erst 2025 oder gar 2026 beginnen kann. Denn für eine dauerhafte Nachnutzung der Fläche ist aller Voraussicht im Anschluss an eine wie auch immer geartete Entscheidung und einen möglichen Architektenwettbewerb auch noch eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich, wie das Amt für Stadtentwicklung mitteilt, die noch einmal sechs- bis neun Monate verschlingen dürfte. Daher soll die Planungswerkstatt auch Ideen für eine etwaige Zwischennutzung liefern.