Hunde in der Kleinanzeige : Warnung vor illegalen Welpen zu Weihnachten

Süße Welpen, kriminelle Händler: Wer Interesse an einem Haustier hat, sollte zum Schutz des Tieres und der eigenen Familie einiges beachten. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Kreis Düren Der Tierschutzverein für den Kreis Düren rät vor Tierkäufen über Online-Kleinanzeigen ab. Die Bilder niedlicher Hunde stammen oft von kriminellen Händlern.

Nachdem die Corona-Pandemie die Nachfrage nach Haustieren enorm in die Höhe getrieben und dem Online-Handel mit Tieren Aufwind gegeben hat, befürchtet der Tierschutzverein für den Kreis Düren zur Weihnachtszeit einen erneuten Anstieg von Tierkäufen über das Internet.

Mit Fotos niedlicher Welpen und beschönigten Angaben würden Interessenten in die Falle gelockt. Nach „Lieferung“ der lebendigen Ware entpuppten sich vor allem zahlreiche Hundewelpen als völlig ungeeignet für die jeweilige Wohn- und Familiensituation. Das erlebt der Vorsitzende Jürgen Plinz im vereinseigenen Tierheim immer wieder: „Wenn sich der tapsige Welpe zum 60-Kilo-Herdenschutzhund entwickelt und nicht mehr in die Drei-Zimmer-Wohnung mit Kleinkind passt, sind die Probleme programmiert.“

Viele Halter seien überfordert und böten dann ihre Tiere selbst im Internet zum Verkauf an. „Am Ende landen diese Tiere vielfach mit Verhaltensauffälligkeiten im Tierheim“, sagt Plinz.

Schon jetzt reicht der Platz in den Tierheimen kaum aus, da immer mehr in der Pandemie angeschaffte Tiere abgegeben werden. Für die kommenden Monate rechnen die Tierschützer mit vielen weiteren Anfragen, weil die Tierhaltungskosten unter anderem wegen der veränderten Tierarztgebühren angestiegen sind und das Geld in vielen Haushalten knapper wird. Wer einen Hund halten möchte, könne vor Ort das passende Tier finden.

Ein Großteil der in Online-Kleinanzeigen angebotenen Welpen wird laut Tierschutzverein unter tierschutzwidrigen Bedingungen in osteuropäischen Hinterhöfen und Zuchtanlagen wie am Fließband produziert. Kriminelle Händler schafften die oft erst sechs bis acht Wochen jungen Tierbabys ungeimpft oder mit gefälschten Papieren in die Zielländer. Immer wieder höre der Verein, dass Welpen todkrank an die Besitzer ausgehändigt werden. Die Menschen sähen sich dann mit hohen Tierarztkosten und schlimmstenfalls dem traurigen Verlust des neuen Vierbeiners konfrontiert.

Viele ohne Tollwutimpfung

Der Tierschutzverein weist darüber hinaus darauf hin, dass die Welpenhändler oftmals tierseuchenrechtliche Vorgaben missachten würden. „In diesem Jahr hatten wir schon 14 nach Deutschland eingeführte und vom Veterinäramt sichergestellte Hunde in der Quarantäne, weil die gültige Tollwutimpfung fehlte“, erklärt Plinz. „Verschleiern“ ließe sich der fehlende Impfschutz nicht, spätestens beim ersten Tierarztbesuch fiele er auf. Nach einer Zwangsmeldung durch den Arzt kämen diese Hunde immer ins Tierheim zur Nachimpfung und zu einer bis zu sechs Monate dauernden Quarantäne.

„Für Hundekinder, die viel Liebe brauchen und noch nichts im Leben kennengelernt haben, ist das eine absolute Katastrophe“, sagt Plinz und erklärt, dass die Kosten für die Quarantäne von schnell über 1000 Euro der Eigentümer tragen müsse. Plinz fügt mahnend hinzu: „Tollwut ist heute und hier sehr selten, aber in Osteuropa nicht. Mit dem Welpen nach Deutschland gebracht, kann es unerkannt zur Ansteckung kommen. Diese endet praktisch immer mit dem Tod – auch für den Menschen.“

Plinz’ dringender Appell an diejenigen, die sich einen Hund anschaffen möchten: „Überlegen Sie es sich gut, ob Sie einen Hund für zehn und mehr Jahre mit allen Kosten und Einschränkungen versorgen wollen. Besonders wenn Hunde alt werden, steigen die Tierarztkosten ähnlich wie beim Menschen.“ Wer sich dennoch für einen Hund entscheide, solle sich in den Tierheimen der Region umschauen und zum Beispiel einem älteren Hund eine Chance auf ein liebevolles Zuhause geben. Alternativ könne man sich an seriöse Züchter wenden.

