Beutezug nahe der Autobahn : Wand zertrümmert, Eisen verbogen und mehr als 40 E-Bikes geklaut

Die Beleuchtung war zum Tatzeitpunkt ausgeschaltet: Um in der Energiekrise Strom zu sparen. Foto: Fahrrad Gothe/Whittington

Update Düren Im Schutz der Dunkelheit zertrümmern Einbrecher die Außenwand und stehlen Dutzende E-Bikes.

Gestohlene Fahrräder gehören bei der Polizei zum Alltagsgeschäft. Doch die Dimensionen eines Fahrraddiebstahls, der sich im Gewerbegebiet „Im großen Tal“ ereignete, erschrecken auch Tage nach der Tat: Vermutlich im Schutz der Dunkelheit haben Einbrecher am Wochenende eine massive Außenwand der Lagerhalle von Fahrrad Gothe eingeschlagen. Die Trümmer der Wand liegen vor und im Gebäude verteilt. Das Verbundeisen wurde durchtrennt und verbogen, um den Weg für die Beute freizumachen. Mehr als 40 E-Bikes haben die Unbekannten auf ihrem Raubzug durch das Loch in der Fassade gehoben und nach Einschätzungen der Polizei auf einen Transporter verladen.

„Da hat sich wohl nicht nur bei unseren Kunden rumgesprochen, dass wir richtig gute E-Bikes und Fahrräder auf Lager haben...“, kommentiert das Team des Fahrdarmakts die Ereignisse mit sarkastischem Humor. Dabei kann einem das Lachen angesichts des im sechsstelligen Bereich liegenden Schadens, der mit dem Diebstahl der Markenräder einhergeht, im Halse stecken bleiben. Hinzu kommt der Sachschaden am Gebäude, den die Polizei auf 15.000 Euro schätzt.

Der große und in der Region bekannte Fahrradmarkt liegt im Gewerbegebiet „Im großen Tal“ im Dürener Stadtteil Birkesdorf, unweit der B56 und nur einen guten Kilometer entfernt von der Autobahn 4. Von dort ist der Weg ins Ausland nicht weit. Am Wochenende, nach Geschäftsschluss, ist dort wenig los. Keine Anwohner, keine Spaziergänger, da fällt auch der Krach, den das Zerschlagen der Wand an der rückwärtigen Seite des Objektes zweifelsohne gemacht haben muss, offenbar nicht auf.