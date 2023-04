Vorfall auf der Annakirmes : Eine laute Explosion, ein verzweifelter Schwerhöriger, ein mildes Urteil

Düren Am 2. August 2022 lässt Markus K. eine Bombe in der Annakirmes-Geisterbahn hochgehen. Könnte sein Tatmotiv mit seiner Behinderung zusammenhängen? Das Amtsgericht Düren hat den 41-Jährigen nun verurteilt.

Als der Richter Markus K. anbot, das letzte Wort zu sprechen, nahm K. die Hände vom Gesicht und begann, hemmungslos zu weinen. Irgendwie presste er trotzdem einige Worte hervor, „nie, nie, nie mehr wieder“ wolle er so etwas tun wie am 2. August 2022, als er in der Geisterbahn auf der Annakirmes eine selbst gebaute Bombe explodieren ließ. Markus K., 41 Jahre alt, verhielt sich wie ein verzweifeltes Kind.

Das Amtsgericht Düren hat den Bäcker aus Köln am Dienstagmittag zu 18 Monaten Haft verurteilt und setzte die Strafe drei Jahre lang zur Bewährung aus. K. sei durch das Verfahren, den Prozess und besonders durch die fast fünf Wochen Untersuchungshaft beeindruckt wie selten ein Angeklagter, der Gerechtigkeit sei so Genüge getan, sagte Richter Thomas Korn. Auch wenn es einigen Zufällen zu verdanken sei, dass die nach der Explosion verdampfende Salzsäure niemanden verletzt habe.

Urteil fällt heute : Was über den Annakirmes-Täter bekannt ist Nach einer Explosion auf der Annakirmes am 2. August muss sich ein 41-Jähriger vor dem Dürener Amtsgericht verantworten. Möglicherweise hatte er schon vorher auf einer anderen Kirmes versucht, eine Bombe zu zünden.

Seine Schwerhörigkeit ist der Grund dafür, dass K. sehr viel weniger flüssig sprechen kann als der Durchschnitt der Bevölkerung. Er kann langsam sprechende Menschen verstehen, wenn er unter vier Augen in ruhiger Umgebung mit ihnen spricht. Dennoch hat er nähere soziale Kontakte fast ausschließlich in der Gemeinschaft der Gehörlosen und Schwerhörigen gefunden, was K. schon früh als Zurücksetzung empfand. Und was möglicherweise der Grund dafür ist, dass ihm eine Psychiaterin vor Gericht „eine gewisse emotionale Unreife“ und daraus resultierende „Defizite im Zwischenmenschlichen“ attestierte. Auch dass er noch nie in seinem ganzen Leben eine Freundin gehabt habe, belaste ihn.