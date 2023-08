Fußball-Regionalligist 1. FC Düren : Das „kölsche Geheimnis“ von FCD-Trainer Boris Schommers

Kehrt nach seiner Sperre in die Dürener Startelf zurück: FCD-Kapitän Adam Matuschyk (l.). Foto: Manfred Heyne

Düren Der Fußball-Regionalligist 1. FC Düren empfängt am Samstag die U23 des 1. FC Köln in Beeck. Der Trainer hat die Qual der Wahl.

Nach der ersten Saisonpleite am vergangenen Wochenende beim SV Rödinghausen (0:2) wartet auf den 1. FC Düren an diesem Samstag (14 Uhr) das zweite Heimspiel der noch jungen Saison in der Fußball-Regionalliga West. Wobei die Partie gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln kein Heimspiel im eigentlichen Sinne sein wird, denn die Dürener empfangen die Kölner erneut im Waldstadion des FC Wegberg-Beeck (wir berichteten). Da die heimische Westkampfbahn erst am kommenden Dienstag als regionalligataugliche Spielstätte zertifiziert werden soll, müssen die Papierstädter an diesem Wochenende noch einmal reisen. „Wir nehmen es so, wie es ist. Sportlich darf das keine Ausrede sein. Natürlich würde es mich extrem freuen, wenn wir schnellstmöglich wieder zu Hause spielen können“, betont FCD-Trainer Boris Schommers, der ein „attraktives Spiel für die Zuschauer“ erwartet.

Die Gäste aus der Domstadt haben nach der deftigen Auftaktniederlage bei Fortuna Köln (1:5) inzwischen in die Spur gefunden. Dem 5:0-Erfolg bei Rot Weiss Ahlen ließen die Geißböcke einen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Bocholt folgen. Mit sechs Punkten rangiert das Team von Trainer Evangelos Sbonias auf dem fünften Platz. Vor allem Top-Talent Justin Diehl, das aufgrund seines Vertragsstreits vom Club in die U23 verbannt wurde, präsentierte sich in den ersten drei Partien äußerst treffsicher. Steffen Baumgart, Trainer der Bundesliga-Mannschaft des FC, hatte jüngst im Express über den Stürmer gesagt: „Über das Talent von Justin brauchen wir nicht reden, er wird ein Riesen-Fußballer. Das wollen wir nicht verhindern, das will keiner. Er wird es nur nicht beim FC. Das Leben wird für uns und für ihn aber weitergehen.“ Diehl wird weiterhin mit einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus kann Sbonias neben jungen Talenten auf einige erfahrene Kräfte zurückgreifen, die in höheren Ligen ihre Klasse unter Beweis gestellt haben. Zum Beispiel auf den gebürtigen Dürener Stephan Salger. Oder aber auf Marco Höger, der fast 160 Bundesliga-Partien vorweisen kann. „Die Kölner haben eine gute Mischung im Kader. Das ist eine richtig gute Mannschaft“, verdeutlicht Schommers. „Wir werden von der ersten Minute an alles abrufen müssen.“

Bereits in der Vorbereitung hatten sich die Wege der beiden Mannschaften gekreuzt. In einem Testspiel zum Abschluss des Trainingslagers in Bitburg Mitte Juli behielt das Schommers-Team mit 3:0 die Oberhand. „Testspiele sollte man nicht überbewerten. Denn jeder Trainer probiert in so einer Phase das ein oder andere aus“, sagt Adam Matuschyk, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in die Mannschaft zurückkehren wird. Der Aussage stimmt auch sein Trainer zu: „Ich gehe davon aus, dass auf beiden Seiten rund 50 Prozent andere Spieler in der Startelf stehen werden im Vergleich zum Testspiel.“

Für den neuen FCD-Kapitän Matuschyk, der ab der U15 alle Jugendmannschaften des 1. FC Köln durchlief und später auch für die Profis im Einsatz war, wird es sicherlich kein Spiel wie jedes andere. „Wir werden gut vorbereitet in die Begegnung gehen“, kündigt der ehemalige polnische Nationalspieler vor dem Vergleich mit seiner alten Liebe an. Doch auch viele weitere Dürener Akteure, wie beispielsweise Christian Clemens oder aber Vincent Geimer, haben schon das Trikot des FC getragen. Und auch der Trainer, der unweit des RheinEnergie-Stadions an der Sporthochschule studiert hat, hat eine Vergangenheit bei den Kölnern. Von 2006 bis 2017 war er für diverse Jugendmannschaften der Geißböcke im Einsatz. Mit den B-Junioren feierte er als Chefcoach 2011 sogar den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. „Ich durfte elf Jahre für den Verein arbeiten. Ich freue mich, dass ich die ein oder andere Person am Samstag auf und neben dem Platz wiedersehen werde“, unterstreicht Schommers.

Neben Matuschyk kann der Trainer am Samstag auch wieder auf den genesenen Kevin Goden (zuletzt muskuläre Probleme) zurückgreifen, der das Abschlusstraining an der Westkampfbahn am Freitagnachmittag beschwerdefrei absolvierte. Auch Rechtsverteidiger Leon Volz, der am vergangenen Dienstag einen Vertrag beim FCD unterzeichnete (wir berichteten), wird im Kader stehen. Fehlen wird hingegen Sechser Dennis Brock, der in der Partie in Rödinghausen die Rote Karte gesehen hatte und mit einer Sperre von vier Spielen belegt wurde.