Die Woche im Kreis Düren im Rückblick : Von moralisch fragwürdigen Vorgehensweisen

In diesen unzumutbaren Verhältnissen leben die Mieterinnen und Mieter am Miesheimer Weg 5 in Düren. Lange Zeit hat die Eigentümerfirma gegenüber unserer Zeitung keine Stellung zu den Missständen bezogen. Foto: MHA/Verena Müller

Meinung Kreis Düren Im Kreis Düren waren in der vergangenen Woche zwei Themen besonders virulent: die Krankenhaussituation und die Schimmel-Immobilie. Trotz ihrer Versuche werden es die Verantwortlichen nicht schaffen, die Pressefreiheit weiter einzuschränken, kündigt Merve Polat an.

Ein Thema, das die Redaktion in der vergangenen Woche erneut fast täglich beschäftigt hat und weiter beschäftigen wird, ist die Situation der Krankenhäuser. In Jülich hat der Rat beschlossen, neue Alleingesellschafterin der Klinik zu werden, auch in den politischen Gremien in Düren ist die Entscheidung gefallen, dass Artemed neuer Eigentümer der Dürener Einrichtung wird.

Diese Neuigkeiten waren jedoch nicht das, was aufhorchen ließ, sondern die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einen eigenen Eindruck vom Umzug des St.-Josef-Krankenhauses in Linnich durfte sich die Redaktion nicht machen. Eine von der Geschäftsführung der Katholischen Nordkreis-Kliniken Linnich und Jülich beauftragte Kommunikationsagentur teilte mit, dass damit „Ruhe in den ohnehin wegen des Umzugs anspruchsvollen Alltag der Beschäftigten“ gebracht werden soll. Kein guter Stil.

Zumal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „Ruhe“ wohl nicht darunter verstehen, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Denn einige von ihnen haben sich in der Redaktion gemeldet und von Massenentlassungen in der Jülicher Klinik berichtet, teils in Gruppengesprächen. Kein gutes Zeugnis für einen katholischen Träger.

Über die Schimmel-Immobilie am Miesheimer Weg 5 in Düren ist genauso ausführlich wie über die Krankenhaussituation berichtet worden. Zu Recht, leben die Mieterinnen und Mieter – unter ihnen etliche Kinder – doch in unzumutbaren Verhältnissen. „Wo Fäkalien die Wände runterlaufen“ lautete eine Schlagzeile am Anfang der vergangenen Woche. Die Eigentümerin des Gebäudes, die Massto Verwaltungs GmbH aus Düsseldorf, behauptet nach wie vor, nichts von Feuchtigkeit, Schimmel und Schädlingen gewusst zu haben, obwohl Unterlagen, die unserer Zeitung vorliegen, das Gegenteil beweisen.

Nun sollen erste Reparaturen in dem Gebäude stattfinden. Das hat unsere Zeitung erfahren, obwohl sie lange Zeit keine Stellungnahme von der Massto Verwaltungs GmbH selbst erhalten hat. Ob ein gemächliches Beheben von stark gesundheitsgefährdenden Zuständen reicht, wage ich zu bezweifeln. Das Unternehmen müsste alle Menschen sofort dort herausholen. Aber das wäre wahrscheinlich zu menschlich.