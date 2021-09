US-Open-Finalistinnen : Von der Kuhbrücke nach Flushing Meadows

Spielte 2014 in Düren: Leylah Fernandez. Foto: Axel Keldenich

Düren Sie waren die Sensationsspielerinnen bei den Tennis US Open in New York: Siegerin Emma Raducanu und ihre Finalgegnerin Leylah Fernandez. Die beiden gefeierten Teenager haben etwas gemeinsam, was Dürener Tennisfans schnell aufgefallen ist.