Kostenpflichtiger Inhalt: Die schönsten Tippfehler des Jahres : Von Bauchrecht, Ei-Mails und Wochenbettdemonstrationen

Tippfehler können mitunter für das ein oder andere peinliche Missverständnis sorgen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Düren Marinekirche, Ei-Mail und Wochenbettdemonstration - Tippfehler gehören (leider) zum täglichen Geschäft in einer Lokalredaktion. Zum Glück gelingt es uns, die meisten Fehler zu finden, bevor sie auf unseren Internetseiten oder in der Zeitung erscheinen. Manche Stilblüten sind aber so schön, dass wir Sie Ihnen nicht vorenthalten wollen - auch, weil wir selbst darüber schmunzeln mussten. Aber lesen Sie selbst.