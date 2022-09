Schützenstraße in Düren : Vom Parkplatz zum „grünen Erlebnisraum“

Düren Lange war die Umgestaltung des Parkplatzes an der Schützenstraße umstritten, das Ergebnis des Planungswettbewerbs jedoch überzeugt. Nur wird die Umsetzung noch einige Zeit dauern.

Auch wenn der Siegerentwurf des Planungswettbewerbs seit Ende Juni vorliegt, wird es mit der Umgestaltung des bisherigen Parkplatzes an der Schützenstraße in Düren noch ein wenig dauern. Noch müssen einige Fragen geklärt werden, betont Marcus Steffens, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, mit Blick insbesondere auf die Klärung der Kostenfrage, die Voraussetzung für die Beantragung weiterer Fördermittel im Rahmen des Masterplans Innenstadt ist. Aber auch mit einigen Eigentümern der privaten Stellplätze zwischen der Häuserzeile und der Stützwand des bisherigen Parkplatzes muss die Stadt noch Gespräche führen, schließlich ist es erklärtes Ziel, den kompletten Raum zwischen der Schützenstraße und den rückwärtigen Häusern der Wirtelstraße umzugestalten.

Aber, und das gebe der Siegerentwurf auch her, die Idee des Büros Kraft.Raum könne zur Not auch ohne die zurzeit noch tieferliegenden Parkplätze realisiert werden, erklärt Steffens. Jedoch ist er guten Mutes, dass die Eigentümer mitspielen werden. Die bisher geführten Gespräche seien vielversprechend verlaufen, betont der Amtsleiter. Offen sei aber noch die Frage, wie viele der dort bislang vorhandenen privaten Stellplätze zwingend ersetzt werden müssen, weil sie zum Beispiel baurechtlich nachgewiesen werden müssen.

Um bereits Fördergelder für das Jahr 2023 abrufen zu können, müsste der städtische Antrag bis Ende September bei der Bezirksregierung in Köln vorliegen. Da die offenen Fragen bis dahin aber nicht beantwortet sein werden, will Steffens mit dem Parkplatz Schützenstraße nun in die 2024er Bewilligungsrunde gehen, so dass in zwei Jahren dann auch die Ausführungsplanung abgeschlossen werden kann. Es sei gut, dass jetzt ein wenig Tempo aus dem Projekt genommen werde, erklärte er im Stadtentwicklungsausschuss. Damit würde die Umgestaltung der Schützenstraße, die Steffens für 2026 in Aussicht stellt, das letzte große Projekt im Rahmen des Masterplans.