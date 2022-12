Dürener Holzbendenpark : Vom „geheimen Garten“ zur attraktiven Naturoase

Die beiden derzeit im Holzbendenpark noch mit einer kleinen Landbrücke getrennten Teiche sollen verbunden werden und mit einer Uferpromenade stärker als bisher zum Verweilen einladen. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Nach dem Theodor-Heuss-Park und dem Adenauerpark ist der Holzbendenpark der dritte, den die Stadt im Rahmen des Masterplans umgestalten will. Mehr als 3,5 Millionen will sie in die Hand nehmen.