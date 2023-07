Leerstehendes Gebäude : Vollbrand in Dürener Wohnhaus

Gegen 18.20 wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand im Ortsteil Gürzenich gerufen. Foto: MHA/Ralf Roeger

Düren Die Feuerwehr in Düren hat am frühen Samstagabend ein Brand in einem leerstehendem Wohnhaus beschäftigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 18.20 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Kallsgasse im Ortsteil Gürzenich gerufen worden. Kurz danach stellte sich durch erneute Anrufer heraus, dass das Gebäude mittlerweile in Vollbrand stand. Dementsprechend wurden weitere Kräfte verständigt und das Einsatzaufgebot erhöht.

Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ankamen bestätigte sich die Meldung, es handelte sich aber um ein unbewohntes Haus, deshalb waren auch keine Personen betroffen.

Aufgrund der vermuteten Einsturzgefahr wurde ein umfangreicher Schutz der benachbarten Gebäude durch einen Löschangriff mit Stahlrohren eingeleitet. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App Nina aufgefordert, in den Bereichen Gürzenich und Derichsweiler die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die umfangreichen Maßnahmen zeigten Wirkung und somit war nach 30 Minuten das Feuer unter Kontrolle und nach zwei Stunden gelöscht. Insgesamt waren 89 Einsatzkräfte im Einsatz.

(red/pol)