Mit Rettungshubschrauber in die Klinik : Vierjähriges Kind stürzt in Düren aus einem Fenster

Ein vierjähriges Kind ist in Düren aus einem Fenster im ersten Stock auf die Straße gefallen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düren Ein vierjähriges Kind ist am Montagmorgen am Friedrich-Ebert-Platz in Düren aus einem Fenster gestürzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei ist das Kind von einem Fenster in der ersten Etage heruntergefallen. Wie das passieren konnte, weiß ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Redaktion nicht zu berichten.

Generell stellt er aber fest, dass es bei solch hohen Temperaturen normal sei, ein Fenster zu öffnen, jedoch solle ein Kind natürlich nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Der Sprecher möchte dies aber ausdrücklich nicht auf den vorliegenden Fall, sondern als allgemeinen Hinweis verstanden wissen.

Die Beamten gehen davon aus, dass das Kind bei dem Unfall schwer verletzt worden ist. Dies hielt laut Angaben des Polizeisprechers einen Gaffer nicht davon ab, auf dem Platz zu verweilen. „Er ließ sich nicht vom Kreisverkehr verweisen und ist den Kollegen gegenüber handgreiflich geworden“, berichtet der Sprecher. Einen Sichtschutz wie die Feuerwehr besitzt, habe die Polizei nicht, weil dieser nicht in die Wagen hineinpasse.

(red)