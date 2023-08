Trotz Aufwärtstrend : Im Kreis Düren sind noch viele Ausbildungsplätze frei

Besonders betroffen vom Azubi-Mangel sind vor allem die klassischen Ausbildungsberufe - im Handwerk etwa die Lagerlogistik. Foto: dpa-tmn/Henning Kaiser

Kreis Düren Auch nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres sind noch immer viele Azubi-Stellen im Kreis Düren frei. Vor allem im Einzelhandel und Handwerk fehlt es an Lehrlingen. Fachkräfte werden auf dem Arbeitsmarkt händeringend gesucht.

Ausbildung oder Studium? Das ist eine Frage, mit der sich viele Schülerinnen und Schüler mit dem Ende der Schulzeit beschäftigen. Doch während sich Studiengänge noch immer einer großen Beliebtheit erfreuen, konnten in den vergangenen Jahren immer mehr Ausbildungsstellen nicht besetzt werden. Auch im Ausbildungsjahr 2023/2024 sind noch viele Lehrstellen im Kreis Düren frei. Wie Ulrich Käser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aachen-Düren erläutert, sind im Kreis Düren seit Oktober 2022 insgesamt 1300 Ausbildungsstellen gemeldet worden – 470 Stellen davon sind Stand August 2023 noch unbesetzt.

Trotz vieler freier Stellen bewertet Käser die Entwicklung positiv: „Wir haben aktuell einen niedrigeren Stand der noch freien Ausbildungsstellen im Vergleich zu den Vorjahren“, sagt er. Im Ausbildungsjahr 2022 seien mit 1500 Stellen zwar mehr Lehrstellen angeboten wurden, gleichzeitig aber auch 647 Stellen unbesetzt geblieben. Damit sind im Jahr 2023 insgesamt 64 Prozent der Ausbildungsplätze belegt, während es im Jahr 2022 nur 56,8 Prozent der Stellen waren.

Käser erklärt, dass trotz des Ausbildungsstarts Anfang August eine Ausbildung grundsätzlich jederzeit begonnen werden könne. So bestehe auch jetzt noch die Möglichkeit, dass kurzfristig Lehrstellen vergeben werden könnten. Informationen erhalten Bewerberinnen und Bewerber bei der Berufsberatung des Kreises Düren.

Besonders betroffen vom Azubi-Mangel sind laut Käser derweil vor allem die klassischen Ausbildungsberufe. Dazu zählen unter anderem Lehrstellen im Einzelhandel (Verkäuferin/Verkäufer, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel), im Büro (Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Industriekaufmann/Industriekauffrau) und im Handwerk (Kfz.-Mechatroniker/Mechatronikerin, Maschinen- und Anlagenführer/Anlageführerin).

Auch der Beruf des Fleischers oder der Bäckerin habe es schwer auf dem Ausbildungsmarkt, berichtet Vanessa Becker, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Düren-Euskirchen-Heinsberg mit Sitz in Kreuzau. Grund dafür sei häufig ein Imageproblem – etwa die Annahme, dass man im Handwerk schlecht verdiene. „Dabei kann das Gehalt vielfach mit dem mithalten, was man mit einem Studienabschluss bekommt“, betont Becker. Auch, welche Möglichkeiten sich im Handwerk für die kreative Entfaltung, welche Perspektiven ein Meister und die Selbstständigkeit böten, sei vielen jungen Menschen nicht klar.

Einen Aufwärtstrend bei vergebenen Ausbildungsplätzen sieht auch Waltraud Gräfen von der Industrie- und Handelskammer (IHK). Nach wie vor sei es dennoch immer noch ein großes Problem in der Gesellschaft, dass ein Studium „mehr Wert“ sei als eine Ausbildung. „Was oftmals vergessen wird, ist aber, dass ein Studium gar nicht für jeden und jede geeignet ist“, so Gräfen. Gerade deswegen steht die IHK unter anderem mit der FH Aachen in Kontakt, um dir dortige Abbrecherquote zu reduzieren, außerdem versucht sie gemeinsam mit der Agentur für Arbeit die übrig gebliebenen Auszubildendenstellen nachträglich zu vermitteln.

Wie sieht die Situation in den Unternehmen im Kreis aus?

Bei der Papierfabrik Schoellershammer konnten alle Ausbildungsstellen für das Jahr 2023 besetzt werden, wie Personalreferentin Sabrina Hahn mitteilt. So konnten elf neue Azubis in fünf verschiedenen Ausbildungsberufen eingestellt werden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr habe das Unternehmen mehr Stellen ausgeschrieben. „Bei uns ist eine neue Stelle als Lagerfachhelfer entstanden, in diesem Bereich bilden wir sonst nicht aus. Zudem konnte 2022 eine Ausbildungsstelle als Industriemechaniker und Elektroniker nicht besetzt werden, das haben wir in diesem Jahr ausgleichen können“, erzählt Hahn.

Eine positive Bilanz zieht auch der Armaturenhersteller Zimmermann & Jansen Technologies in Düren-Rölsdorf, der rund 320 Mitarbeitende beschäftigt. Alle sieben ausgeschriebenen Ausbildungsstellen seien im Lehrjahr 2023 besetzt wurden, wie Personalreferentin Cornelia Wouters mitteilt. Auch im vergangenen Jahr habe das Unternehmen alle Plätze besetzen können. Dennoch sei auffällig, dass die Ausbildungssituation schwieriger werde: „Viele kennen dieses Berufsfeld gar nicht“, erzählt Wouters und ergänzt: „Viele Bewerbungen erreichen uns außerdem erst kurz vor dem Ausbildungsbeginn.“ Um die Ausbildungsberufe attraktiver zu machen, habe das Unternehmen schon seit Jahren eine firmeninterne Ausbildungswerkstatt etabliert. Zudem bilde die Firma bedarfsintern aus – Auszubildende mit einer bestandenen Prüfung werden übernommen.

Ähnlich läuft es beim Laborgerätehersteller Eppendorf, zu dem die Jülicher Firma Dasgip seit 2012 gehört. „Wir bilden für den Eigenbedarf aus, sodass es unser erklärtes Ziel ist, die Azubis praxisnah auszubilden und bei überzeugender Leistung zu übernehmen“, heißt es aus der Personalabteilung des Unternehmens. Ein Großteil der Azubis entscheide sich nach abgeschlossener Ausbildung dafür, im Unternehmen zu bleiben. In der Regel werden in Jülich zwei Personen ausgebildet – je nach Bedarf in den jeweiligen Bereichen in der Fachinformatik, der Lagerlogistik, zum Elektroniker oder zur Elektronikerin oder im kaufmännischen Bereich. Wegen des aktuellen Aus- und Umbaus am Jülicher Standort (wir berichteten) im Zuge dessen „bestehende Strukturen angepasst“ würden, fangen erst im nächsten Jahr wieder neue Azubis an.

Beim Logistikunternehmen Offergeld hat man die Personalrekrutierung aller Standorte – damit auch für Aldenhoven, wo in der Hochsaison bis zu 550 Menschen arbeiten – kürzlich in der Firmenzentrale in Würselen zusammengefasst. Potenzielle Mitarbeiter und Auszubildende sollen so via Portalen, Anzeigen und Sozialen Medien gezielter erreicht werden. In den kaufmännischen Bereichen funktioniere die Stellenbesetzung noch gut, berichtet Rachel Eisenacher aus der Personalabteilung, auch Nachwuchs sei hier gut zu finden. Schwieriger sähe es für den IT-Bereich und im Bauingenieurwesen aus, Nachwuchs bei den Berufskraftfahrern sei gar nicht mehr zu finden. Drei junge Menschen haben zum Monatsanfang am Standort Aldenhoven ihre Ausbildung begonnen.

Becker von der Kreishandwerkerschaft betont, dass Betriebe sich heute mehr um den Nachwuchs bemühen und ihn an die Hand nehmen müssen – zunächst, weil die Berufswahl weniger vom Elternhaus begleitet werde, während der Ausbildung dann, weil immer höhere Ansprüche an den fachlichen Background auf schulische Defizite träfen. „Einige Betriebe bieten deshalb Nachhilfe für ihre Azubis an“, erzählt sie. Für die kleinen Betriebe sei es zwar deutlich schwieriger als für große Unternehmen, freie Stellen mithilfe von Benefits attraktiver zu machen. Einige böten aber schon eine Vier-Tage-Woche an oder verzichteten auf Wochenenddienste, etwa im Frisörsalon.