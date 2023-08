Annakirmes 2023 : Zu viel Regen sorgt für ein durchwachsenes Kirmesjahr

Nass und ziemlich trostlos: Auch der letzte Kirmestag war komplett verregnet. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Kein trockener Tag und echt viel Regen: „Anna-Nass“ sorgt für eine durchwachsene Rummelwoche in Düren. Die Schausteller zeigen sich dennoch grundsätzlich zufrieden.

Die Annakirmes 2023 in einem Wort? Verregnet. Keiner der neun Rummel-Tage in Düren war trocken, manche – zum Beispiel der zweite Kirmes-Sonntag – standen sogar regelrecht unter Dauerregen. Sogar das Kirmesfeuerwerk am Freitag wurde von einem mächtigen Schauer begleitet.

„1987“, erinnert sich Hans-Bert Cremer, Vorsitzender des Dürener Schaustellerverbandes, „hat der damalige, mittlerweile verstorbene Platzmeister Hans Zens den Begriff ‚Anna-Nass‘ erfunden. Weil es da auch permanent geregnet hat. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass es so viel Niederschlag gegeben hat wie dieses Jahr. Wir hatten zwar trockene Phasen, aber keinen komplett trockenen Tag. Das war schon sehr bitter.“ Besonders schlimm, ergänzt Cremer, sei der nasse letzte Kirmestag gewesen. „Das hat nun wirklich keiner gebraucht. Der zweite Sonntag gehört traditionell zu den stärksten Tagen, auch weil dann immer viele Familien kommen. Das war aber dieses Jahr natürlich nicht der Fall.“

Gleichwohl, ergänzt Cremer, seien seine Kollegen und er durchaus optimistisch und auch zufrieden. „Für das Wetter kann niemand was“, sagt der Dürener Schausteller-Chef. „Trotzdem haben wir aber gesehen, dass die Kirmes in Düren immer noch funktioniert. Die Dürener haben in strömendem Regen aufs Feuerwerk gewartet. Das wäre in anderen Städten ganz sicher nicht der Fall gewesen.“ Die große Identifikation der Rurstädter mit „ihrer Anna“, so Cremer weiter, sei sehr besonders. „Und ich hatte auch diesmal wieder das Gefühl, dass die ganze Stadt auf den Beinen ist und sich trifft. Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Das kann auch Platzmeister Achim Greiff bestätigen: „Woanders“, sagt er, „hätte man schon längst bei dem Wetter die Jalousien zugemacht. Aber eben nicht in Düren.“

Hans-Bert Cremer (links) und Achim Greiff ziehen ein durchwachsenes Kirmes-Resümee. Es war einfach viel zu nass. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Gleichwohl kann die Treue der Dürener zu ihrem Rummel nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Annakirmes 2023 wohl nicht als Rekordjahr in die Kirmes-Geschichte einziehen wird. Beim Rundgang über den Platz hört man von den allermeisten Schaustellern den Satz „Wir sind zufrieden.“, Harry Paul Emil Bruch, der mit der Großschaukel Excalibur auf der Annakirmes war, lobt die schöne Atmosphäre auf dem Platz. „Düren ist eine Traditionskirmes, da ist man sehr stolz, wenn man dabei sein darf. Die Besucher sind sehr nett, das hat sich auch in diesem Jahr wieder bestätigt.“ Ähnliches bekommt man auch von der Schaustellerfamilie Burghard/Kleuser zu hören, die mit dem Roue Parisienne zum ersten Mal an der Rur zu Gast waren: „Gute Veranstaltung, sehr kirmesbegeistere Menschen.“ Ob die Kirmes wirtschaftlich erfolgreich war, will kaum jemand sagen.

Natürlich, erklärt Cremer, könne man bei dem Wetter keine Rekordergebnisse erwarten. „Wobei es natürlich auch Schausteller gibt, die gerade die kühleren Temperaturen sehr mögen. Süßwaren- und Imbissbetriebe zum Beispiel. Wenn es zu heiß wird, wird nicht besonders viel gegessen.“ Insgesamt hätten die Besucher aber durchaus „Geld auf der Kirmes gelassen“, so Cremer. „Und auch die moderaten Preiserhöhungen hat das Publikum akzeptiert. Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört.“

Ansonsten, bestätigen Greiff und Cremer unisono, sei die Kirmes „sehr ruhig und ohne größere Zwischenfälle“ gewesen. Greiff: „Auch Polizei und Ordnungsamt bestätigen, dass es keine nennenswerten Vorfälle gegeben habe. Es war eine sehr friedliche Veranstaltung.“

Zu den Besucherzahlen können die beiden Kirmes-Experten nichts sagen. Der Platzmeister formuliert es so: „Wir haben sonst immer um die 800.000 Zuschauer, da werden wir diesmal bei weitem nicht drankommen. Trotzdem glaube ich, dass die Annakirmes 2023 für die Bedingungen, die wir hatten, Rekordzahlen verbuchen kann.“

Greiff ist froh, dass der Seniorennachmittag sehr gut angenommen worden ist, und verspricht eine Neuauflage im nächsten Jahr. Auch die traditionelle Box-Matinée vom Boxring Düren 55, bei der die Dürener im Festzelt gegen die Kämpfer vom Boxclub Marburg angetreten sind, war mit mehreren Hundert Besuchern sehr gut besucht. „Ich sage es nochmal“, betont Cremer. „Auf das Dürener Publikum ist echt Verlass.“

Die Box-Matinée im Festzelt auf dem Annakirmesplatz fand gestern zum 30. Mal statt. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Man merkt deutlich, dass Hans-Bert Cremer und Achim Greiff bemüht sind, Einigkeit zu demonstrieren – vermutlich auch wegen der vielen Diskussionen im Vorfeld der Kirmes. Auf die Frage, ob er sich mehr spektakuläre Fahrgeschäfte in Düren gewünscht hätte, sagt der Vorsitzende des Schaustellerverbandes: „Ich glaube, dass sich Stadt und Schaustellerverband immer das Beste für die Dürener Annakirmes wünschen.“ Gleichwohl sei die Situation für die Schausteller nicht einfach. Cremer: „Fachkräftemangel, hohe Energiepreise – da muss einfach alles passen, um sich für einen Platz zu entscheiden.“