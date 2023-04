Unfallstelle zeitweise gesperrt : Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Vettweiß-Gladbach

Betrug als Motiv? : Explosion in Eschweiler: Vater und Sohn in U-Haft In Eschweiler brodelt die Gerüchteküche. Warum kam es zu der verheerenden Explosion in der Neustraße? Nach Informationen unserer Zeitung könnte das Motiv ein geplanter Betrug gewesen sein. Am Montagnachmittag gab es dann eine zweite Festnahme.