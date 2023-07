Hochmoderne „Fabrik“ an B56 : Vettweißer Salat wird im Minutentakt geerntet

Salat, soweit das Auge reicht – im riesigen Vettweißer Gewächshaus, dessen Wege so lang sind, dass ein Fahrrad zum Einsatz kommt. Foto: MHA/Volker Uerlings

Vettweiß Die „Salatfabrik“ in Vettweiß hat ihren Betrieb aufgenommen und erntet im Minutentakt, sechs Tage die Woche. Die 27-jährige Geschäftsführerin hat ihren Plan trotz vieler Widrigkeiten in die Tat umgesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Uerlings Leiter Lokalredaktion Düren

Salat, soweit das Auge reicht. In einem Gewächshaus von in unseren Breiten ungekannten Ausmaßen von 2,5 Hektar wachsen nahe Vettweiß und Soller an der B56 unter optimalen Bedingungen mehrere hunderttausend Pflanzen. Und geerntet wird schon im Minutentakt. Ein atemberaubendes Automatisierungsspektakel und eine der modernsten Agrar-Produktionsstätten derzeit in Europa.

Alle gut 60 Sekunden bewegen sich die Rinnen mit Wurzelballen-Salaten – und zwar Eichblatt rot sowie Lollo rot und hell – mit einigen Dutzend Pflanzen vollautomatisch nach vorn immer weiter in Richtung Abpackstation. Am Ende wird die Rinne seitlich zum Ziel gefahren und von mechanischen Greifern „abgeholt“. Danach landen die Pflanzen auf einem Ausleger und fahren weiter zum Abpacken. Dort sind die ersten Menschen am Werk, rund 15 werden aktuell beschäftigt. Kurze Zeit später liegt das Produkt verpackt in einem Karton und ist auslieferungsfertig.

„Der Salat kommt zum Menschen. Das System wächst mit den Salaten mit, so dass wir immer 100 Prozent Auslastung haben“, erläutert Geschäftsführerin Elisabeth Graaff die Grund- und Geschäftsidee. Was am Ende des Prozesses geerntet wird, wird am Anfang wieder eingesetzt. „Wenn ich 10.000 Pflanzen ernte, pflanze ich 10.000 neu und pflanze 10.000 in der Mitte um.“ So einfach ist das. Oder kann es sein, wenn alle Abläufe optimiert sind und alles gut geht.

Geschäftsführerin Elisabeth Graaff freut sich, dass aus dem ersten Test im April sofort ein Dauerzustand geworden ist, weil die Systeme auf Anhieb gut funktionierten. Am Ende stehen Wurzelballen-Salate, die heute schon bei Discountern zu kaufen sind und in Vettweiß ganzjährig produziert werden. Foto: MHA/Volker Uerlings

„Erstaunlicherweise funktioniert die Produktion sehr gut, wir haben mit deutlich mehr Ausfällen zum Start gerechnet – zum Beispiel als Folge der noch nicht optimierten Klimasteuerung“, sagt die junge Unternehmerin, die mit ihren 27 Jahren eine der modernsten Anlagen ihrer Art auf dem Markt auch mit finanziellem Großaufwand realisiert hat. Die Investitionssumme wird nicht verraten, liegt aber sicher zwischen zehn und 20 Millionen Euro.

Die Rahmenbedingungen waren nicht leicht, wenn man bedenkt, dass die Rheinlandgemüse hydro GmbH ihren Betrieb mit Gas beheizen muss. Die Preissprünge auf dem Energie- und Gasmarkt in den vergangenen Monaten sind jedem bewusst. Aber Elisabeth Graaff erklärt, warum es dennoch funktioniert: „Die Energiepreise sind nicht nur in Vettweiß gestiegen, sondern auch in Belgien, den Niederlanden und Österreich. Von daher ist der Wettbewerb dann wieder fair.“

Bei Planung und Konzeption der Salatfabrik gab es preislich zu Gas keine Alternative. Dessen Wirkungsgrad ist in Vettweiß aber auch höher als beim bloßen Heizen. „Wir reinigen das Abgas und setzen es als Dünger ein. Der Einsatz in einem Gewächshaus ist also nicht ganz unsinnig“, erläutert die Geschäftsführerin, die sich dennoch aktiv nach alternativer Energie für die Zukunft umschaut. Ansonsten ist im Riesen-Gewächshaus ohnehin schon fast alles so optimiert und in Kreisläufe eingebunden, dass man von nachhaltigen Abläufen sprechen kann.

Es ist leicht vorstellbar, dass der Wasserverbrauch enorm ist. Aber die Rheinlandgemüse hydro GmbH nutzt jeden Zentimeter Dachfläche und fängt Millionen Liter an Regenwasser in großen Rückhaltebecken auf. Die Agrarökonomin: „Damit wässern und düngen wir. Das überschüssige Wasser kommt zurück, wird gereinigt, gefiltert und angereichert und dann wieder eingespeist.“ Bis jetzt war der Regenwasserertrag so hoch, dass die Produktion damit zu 100 Prozent versorgt werden konnte. Wasser „aus der Leitung“ fließt nur im Verwaltungs- und Sozialbereich.

Das größte Gewächshaus der Region steht bei Vettweiß, kurz vor dem Ortsteil Soller an der B56 – ein Bild aus der Bauphase. Foto: MHA/Volker Uerlings

Der Wasserbedarf hat natürlich mit dem sogenannten hydroponischen Anbau der Salate zu tun. Die Pflanzen stehen nicht in der Erde, sondern mit Wurzelballen in Kunststoffrinnen mit Löchern. Die Nährstoffe werden durch die Rinnen gespült. Der Freilandanbau in gleicher Dimension würde aber viel mehr Wasser verbrauchen, weil neben der Verdunstung, die auch das Vettweißer Rückhaltebecken ereilt, auch noch die Versickerung dazu komme.

Wie haben denn die ersten hydroponisch erzeugten Salate geschmeckt? Elisabeth Graaff lacht und antwortet: „Nach Salat eben. Ich war zufrieden, aber auch viele aus der Familie und dem Bekanntenkreis.“ Gut möglich, dass schon zahlreiche Menschen aus der gesamten Region Trio-Salate mit Wurzelballen aus Vettweiß gekauft und verzehrt haben, denn auch die lange geplanten Vertriebswege funktionieren laut Geschäftsführerin. Im Kühlhaus ist eine Charge zu sehen, die an einen der ganz großen Discounter geliefert wird.