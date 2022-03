Erschöpft und voller Eindrücke : Vettweißer Feuerwehr-Konvoi wohlbehalten zurück

Der Feuerwehr-Hilfskonvoi aus Vettweiß ist von der rumänisch-ukrainischen Grenze zurückgekehrt. 17 Flüchtlinge wurden mitgebracht, von denen ein knappes Dutzend jetzt in der Gemeinde bleibt. Bürgermeister Joachim Kunth und Thomas Rachel (MdB/CDU) begrüßten sie. Foto: MHA/Guido Barth

Vettweiß Der kleine Hilfskonvoi der Vettweißer Feuerwehr ist am Samstagabend von der rumänisch-ukrainischen Grenze in die Heimat zurückgekehrt. Mit an Bord: 17 Geflüchtete.

Kurz nach 19 Uhr erreichten die drei Kleinbusse, die am Mittwoch nach Suceava an der rumänisch-ukrainischen aufgebrochen waren, wieder die Heimat. Diesmal steuerten die sechs Feuerwehrleute aus gutem Grund die Flüchtlingsunterkunft an der Kettenheimer Straße an, denn mit an Bord befanden sich Geflüchtete aus der Ukraine, die dort ein erstes Dach über dem Kopf bekommen sollten.

„17 sind in Rumänien eingestiegen, ein älteres Ehepaar dann in Limburg ausgestiegen, wo es Verwandte hat. Von der 15 werden etwa zwölf nun bei uns bleiben“, berichtete Bürgermeister Joachim Kunth (CDU), der die Ankömmlinge herzlich begrüßte, auch der Dürener Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel (CDU) war mit dabei, weil er das Engagement der Wehrleute würdigen wollte, nachdem er davon gehört hatte.

Ideengeber Rainer Harzheim sowie Tim Verdonschot, Nico Wrona, Sebastian Poggensee, Michael Nießen und Ferdinand Runkel von der Feuerwehr waren ziemlich geschafft, denn die Rückreise dauerte rund 30 Stunden. Eine überraschende mehr als vierstündige Zwangspause gab es an der rumänisch-ungarischen Grenze, weil sich dort die Grenze des Schengen-Raumes befindet und damit auch die Reisefreizügigkeit genauen Kontrollen weichen muss.

Geschafft: Die Vettweißer Feuerwehrleute haben die 30-stündige Rückreise von der rumänisch-ukrainischen Grenze und die Hilfsmission erfolgreich abgeschlossen. Foto: MHA/Guido Barth

Alle Wehrleute standen laut Joachim Kunth unter den Eindrücken, die sie in Rumänien und dann an der Grenze gesammelt hatten. „Da kommen bei 3 Grad minus Frauen und Kinder in dünnen Jacken zu Fuß rüber. Außerdem haben unsere Leute auch viele Videos gesehen, die den Schrecken des Krieges zeigten“, berichtet der Bürgermeister von den Erzählungen des Sextetts. Natürlich sind die Mütter der sechs Kinder, die nun in Vettweiß ein Zuhause finden, voller Sorge, weil sie ihre Ehemänner und Verwandten in der Ukraine zurücklassen mussten.

Die Feuerwehr-Gruppe aus Vettweiß hatte insgesamt bei der Tour die Infrastruktur des Hilfsvereins „Das kunterbunte Kinderzelt“ genutzt, auf der Hinreise in Frankfurt gezielt Hilfsgüter für Familien mit Kindern eingeladen und dann nach Suceava gebracht. Dort gab es Verbindungsleute des Vereins, die wiederum eine Übernachtung organisiert und auch den Kontakt zu Flüchtenden geknüpft hatten, die mit nach Deutschland reisen wollten.