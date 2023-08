Vorfahrt missachtet : Unfall auf der L264 in Vettweiß endet glimpflich

Vettweiß Vorfahrt missachtet: Ein Auslieferer hat am Freitag einen Unfall auf der L264 in Vettweiß verursacht. Eine Autofahrerin bremste noch, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Ihre Kinder erlitten einen Schock.

Am Freitag kam es gegen 15.40 Uhr zu dem Unfall im Kreuzungsbereich der L264 zur ehemaligen L33. Ein 25-jähriger Auslieferer fuhr mit seinem Van auf der ehemaligen L33 aus Gladbach kommend in Richtung Vettweiß. Auf Höhe der dortigen Stoppschilder kam er zunächst zum Stehen, übersah dann aber beim Einfahren in die Kreuzung das Auto einer 31-Jährigen. Sie war mit ihrem Wagen von der L264 aus Kelz kommend in Richtung Zülpich unterwegs und war vorfahrtberechtigt.