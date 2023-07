Schützenkönigin aus Müddersheim : Tamara Schulz-Oepen schlägt die Männer beim Schießen mit links

Müddersheim Die 36-Jährige ist Schützenkönigin in Müddersheim und spricht über Frauen im Brauchtum sowie ihre Leidenschaft für das Hobby.

Tamara Schulz-Oepen ist eine aufgeweckte, lustige Frau. Im Gespräch zeigt sie sich zugewandt und offen, doch beim Schießen wird die 36-Jährige plötzlich ganz ruhig. Konzentriert schaut sie nach vorn, und wer ihr zusieht, denkt, dass sie kurzzeitig vergessen hat, was zu tun ist. Denn bevor sie loslegt, vergehen etliche Sekunden. „Mein Trick besteht darin, tief einzuatmen und erst beim Ausatmen zu schießen“, verrät Schulz-Oepen hinterher und lacht – dann wieder ganz die Alte.

Die 36-Jährige ist Schützenkönigin der St.-Antonius-Schützenbruderschaft in Müddersheim und spricht mit der Redaktion über Frauen im Brauchtum und ihre Leidenschaft für das Hobby, dem sie schon als Kind verfallen ist. „Ich war in meiner Heimat Erftstadt bei den Schützen, weil auch mein Vater dort Mitglied war“, erläutert sie. Als sie vor vier Jahren kurz vor Karneval dann nach Müddersheim gezogen ist, wurde sie prompt erst Mitglied bei der Karnevalsgesellschaft Löstig Möscheme und kurz darauf bei den Schützen. „Das passiert im Dorf sehr schnell, dass man überall miteingebunden wird“, sagt die Inklusionsbetreuerin, die bei einer Dienst- und Hilfsorganisation in Düren arbeitet, und lächelt.