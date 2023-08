Vorwürfe gegen den Investor : Geplantes Baugebiet in Müddersheim ist geplatzt

Ob die zurzeit als Pferdewiese genutzte Fläche hinter der Bebauung an der Straße „Am Regensbusch“ je bebaut wird, ist fraglich. Foto: Anwohner

Müddersheim Anonyme Vorwürfe gegen den Investor veranlassen die Verwaltung dazu, diese zu prüfen. Nach nicht-öffentlichen Diskussionen stoppt die Politik das Vorhaben.

Ruhig war es nie um das geplante Baugebiet in Müddersheim hinter der bestehenden Bebauung an der Straße Am Regensbusch, doch die jüngsten Ereignisse haben eine ganz neue Dimension: Anonyme Vorwürfe gegen den Investor haben die Verwaltung dazu veranlasst, diese zu prüfen, und zu nicht-öffentlichen Diskussionen innerhalb der Politik geführt. Diese hat dann in der jüngsten Bauausschusssitzung das Vorhaben gestoppt.

Das anonyme Schreiben liegt auch der Redaktion vor. Darin ist auf 14 Seiten die Rede davon, dass das beschuldigte Planungsbüro aus Bottrop in einem Neubaugebiet in Kürten Baubetrug begangen habe. „Da diese Vorwürfe sehr detailliert und mit Namensnennung einer Kommune an uns herangetragen wurden, sind wir dem natürlich nachgegangen und haben in Kürten angerufen“, berichtet Bürgermeister Joachim Kunth (CDU) auf Anfrage der Redaktion. Er will zu den Erkenntnissen der Verwaltung nach diesem Gespräch nicht viel sagen, nur: „Wir haben erfahren, dass die fachliche Arbeit wohl in Ordnung war.“

Noch an anderer Stelle tätig

Das Bottroper Unternehmen ist noch an anderer Stelle in Vettweiß involviert, und zwar beim geplanten Baugebiet an der Kettenheimer Straße unter dem Titel „Zum Bahndamm“, wo nach Angaben von Joachim Kunth 17 Parzellen entstehen sollen. Dort trete das Unternehmen aber nicht als Eigentümer der Flächen, also als Investor wie in Müddersheim, sondern als Planungsbüro auf. „Bevor ein Planungsbüro von einem Erschließer beauftragt wird, haben wir die Möglichkeit, in unserem Vertrag mit dem Erschließer gewisse Vorgaben festzusetzen“, sagt der Bürgermeister. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass das Bottroper Unternehmen auch an dieser Stelle nicht tätig werden soll.

Was das Baugebiet in Müddersheim betrifft, sei es so, dass die Verträge, die der Investor mit den Privateigentümern der Flächen vereinbart hat, erst mit einem rechtswirksamen Bebauungsplan zustande gekommen wären. Da die Politik das Bauleitplanverfahren beendet und den Aufstellungsbeschluss vom November 2022 aufgehoben hat, seien die Vereinbarungen nichtig. Im Prinzip stehen die Flächen zwar noch zur Verfügung, jedoch berät die Politik zurzeit die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und entscheidet sich nach dem ganzen Dilemma eventuell dafür, die Option in Müddersheim ganz fallenzulassen.

Mehr als zufrieden

Damit zeigt sich Jürgen Otto, SPD-Ratsmitglied und Müddersheimer Ortsvorsteher, mehr als zufrieden. Er war zunächst dafür, an dieser Stelle jungen Familien einen Wohnort zu bieten, aber als ihm die Dimensionen bewusst wurden, hat er mit Anwohnerinnen sowie Anwohnern erheblichen Widerstand organisiert, der in einer von ihm organisierten Informationsveranstaltung gipfelte, an dem die Verwaltung und der Investor nicht teilnahmen. 22 Einfamilien- und Doppelhäuser auf der zurzeit als Pferdewiese genutzten und 1,4 Hektar großen Fläche in der Nähe eines Landschaftsschutzgebiets waren einigen Menschen zu viel.

