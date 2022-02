Unfall auf der K28 in Düren : Pkw landet auf dem Dach, Fahrer flüchtet

Düren Ein 26-Jähriger hat sich bei einem Alleinunfall auf der K28 in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, flüchtete der Mann zunächst vom Unfallort.

Am Sonntag gegen 5:50 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle ein Fahrzeug, das in einem Feld am Kreisverkehr K28/ B56N stark beschädigt auf dem Dach liegen würde. Die Beamten fanden den Pkw aus Richtung Zülpich kommend rechts von der Fahrbahn der B56N.

Anhand der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass sich das Fahrzeug mindestens einmal überschlagen hat. Die Ermittlungen an der Halteranschrift führten zu einem Mann aus Kreuzau, der an seiner Anschrift angetroffen werden konnte. Er gab an, aus Richtung Zülpich in den Kreisverkehr eingefahren zu sein und dann die Kontrolle verloren zu haben. Aufgrund des Schocks und weil sein Handy-Akku leer war, habe er sich vom Unfallort entfernt, ohne die Polizei zu verständigen. Bei dem Unfall hatte er offensichtliche Verletzungen erlitten. Die Beamten riefen einen Rettungswagen, der ihn in ein Krankenhaus brachte.