Hin und Her um Vettweißer Ortsteil : Politik will in Müddersheim doch bauen lassen

Politik will in Müddersheim doch bauen lassen

Diese zurzeit als Pferdewiese genutzte Fläche in Müddersheim soll dem politischen Willen zufolge nun doch bebaut werden. Zuvor hatte es in den Fraktionen Diskussionen wegen Vorwürfen gegen den Investor gegeben. Foto: Anwohner

Vettweiß Die Fraktionen im Rat geben die Fläche „Am Regensbusch“ nun doch frei, nachdem der Investor einen neuen Plan vorgelegt hat. Aber was ist aus den Vorwürfen gegen ihn geworden?

Eigentlich schien die Sache klar: Der Bauausschuss der Gemeinde Vettweiß hatte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig – und ohne Erläuterung für die Öffentlichkeit – dem Rat empfohlen, das geplante Baugebiet hinter der Straße „Am Regensbusch“ in Müddersheim nicht weiterzuverfolgen. Der Entscheidung vorangegangen waren Diskussionen im nicht-öffentlichen Teil, die sich um Vorwürfe gegen das involvierte Planungsbüro aus Bottrop drehten, wie unsere Zeitung berichtete.

Viele Bedenken

Als Grund dafür gab die CDU-Fraktion in ihrer Stellungnahme den neuen Plan des Investors an, den dieser der Verwaltung vorgelegt hatte. Eigentlich sollte die Aktualisierung nur an die Politik gehen, dennoch ist sie an die Öffentlichkeit gelangt, weswegen etliche interessierte Bürgerinnen und Bürger den Ausführungen von Arnold Fraussen im Rat folgten. Der CDU-Fraktionsvorsitzende gab an, dass viele Bedenken der Menschen aus Müddersheim damit ausgeräumt würden. So sei beispielsweise die Anzahl der Baugrundstücke von 22 auf 14 reduziert worden. Es seien keine Doppel-, sondern nur noch Einfamilienhäuser vorgesehen.