Geplantes Baugebiet in Vettweiß-Müddersheim : Kein Beschluss, Investor veräußert dennoch Flächen

Müddersheim Der Investor des geplanten, aber umstrittenen Baugebiets in Müddersheim stellt bereits Angebote ins Internet, obwohl das Vorhaben noch nicht beschlossen ist.

Manch ein Müddersheimer mag sich dieser Tage wundern: Auf einer Online-Plattform inseriert der Investor bereits Flächen des geplanten, aber in der Bevölkerung umstrittenen und noch nicht beschlossenen Baugebiets hinter der Bebauung an der Straße Am Regensbusch. „Das angebotene, voll erschlossene, ebene Grundstück wird gemäß Bebauungsplan ab Mitte 2023 mit einer frei geplanten Doppelhaushälfte bebaut“, heißt es in der Objektbeschreibung im Internet.