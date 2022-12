Totalschaden : In Düren gestohlenes Auto taucht bei schwerem Unfall in Dresden auf

In Düren gestohlenes Auto taucht bei schwerem Unfall in Dresden auf

Der Unfallverursacher musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Vettweiß Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch ein Auto in Vettweiß gestohlen. Gefunden wurde der Wagen viele Kilometer entfernt bei Dresden – aufgefallen durch seine Fahrweise.

Nach Polizeiangaben hat ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch in der Straße „Im Kamp“ in Vettweiß zwischen 23 Uhr und 6.45 Uhr ein Auto gestohlen.