Von Straße abgekommen : Frau stirbt bei Unfall zwischen Vettweiß und Erftstadt

Vettweiß/Erftstadt-Erp Der Ausflug einer Familie aus Meerbusch ist mit einem schweren Verkehrsunfall geendet. Ihr Wagen ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Die Ursache ist noch unklar.

Die Familie war am Samstag gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße 33 im Bereich Erftstadt-Erp unterwegs. Der 37-jährige Familienvater lenkte das Fahrzeug aus Richtung Vettweiß kommend in Fahrtrichtung Erftstadt. Kurz vor der Einmündung der L51 geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur, kollidierte auf dem angrenzenden Grünstreifen mit einem Baum und einige Meter weiter mit einem zweiten Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem Maisfeld auf dem Dach liegend zum Stillstand.