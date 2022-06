Wieder ein Knall in der Nacht : Ein gesprengter Geldautomat und ein übermüdeter Filialleiter

LKA-Auswertung : Sprengungen von Geldautomaten kurz vor Höchststand – Region ist „Epizentrum“ Am Ende dieses Jahres könnte es in NRW so viele Sprengungen gegeben haben wie noch nie zuvor in einem Jahr. Darauf deuten die aktuell hohen Zahlen hin. In welchen Städten und Kreisen die Täter in den vergangenen Jahren am häufigsten zugeschlagen haben.