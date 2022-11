Ehemaliges Fabrikgelände : Der „größte Schandfleck“ in Vettweiß

Vettweiß Eine ehemalige Fabrik verfällt immer mehr zu einer Ruine, der Grundstücksbesitzerin scheint das egal zu sein. Ortsvorsteher Alfons Esser reicht es.

Das Dach fällt in sich zusammen, Bäume wachsen aus dem Gebäude heraus: Wer am Anfang der Straße Seelenpfad in Vettweiß vorbeikommt, dem bietet sich wahrlich kein schöner Anblick. Dort befindet sich ein altes, leerstehendes und dem Zerfall ausgesetztes Industriegebäude, die ehemalige Krautfabrik, die von der einheimischen Bevölkerung „et Prüppes“ genannt wird.

Schließlich kam die Fabrik in den Besitz der Firma Beys und Co., die das Anwesen für die Produktion von Rübenkraut ausbaute. Die Bauern lieferten der während der Saison im Dreischichtbetrieb arbeitenden Krautfabrik Zuckerrüben an, die gewaschen, geschnetzelt, gekocht und dann in der Krautpresse ausgepresst wurden. Der gewonnene Saft wurde dann gekocht und so zu Rübenkraut verarbeitet. Weil die Nachfrage jedoch stetig sank, wurde die Produktion Anfang der 50er Jahre eingestellt. Seitdem verkommt das Anwesen samt Wohnhaus.