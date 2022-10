Kartoffelanhänger kippte um : Bauer verliert 18 Tonnen Kartoffeln auf K28

Erdäpfel der anderen Art: Ein Bauer verlor am Freitag weite Teile seiner Ladung. Foto: Polizei Düren

Vettweiß 18 Tonnen Kartoffeln hat ein 19-jähriger Landwirt auf einer Transportfahrt in Vettweiß verloren. Sein Anhänger kippte und sorgte für eine lange Sperrung der Straße.

Der Landwirt aus Titz befuhr mit seinem Traktorgespann am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr die K28 von Vettweiß in Richtung Soller. Auf Höhe der Kreisstraße 33 folgte er der abknickenden Vorfahrtstraße nach links. Dabei kam er mit den Reifen des Anhängers jedoch auf den unbefestigten Grünstreifen an der rechten Seite seines Gespanns.