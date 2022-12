Alleinunfall auf der B56 : Alkoholisierter Autofahrer wechselt nach Unfall Reifen

Vettweiß Am späten Dienstagabend wurde die Polizei Düren wegen eines verdächtigen Fahrzeugs auf der B56 gerufen. Gemeldet wurde ein Mann, der einen Reifen wechselte. Vor Ort stellten die Beamten nicht nur Beschädigungen am Auto fest.

Nach Polizeiangaben trafen die Beamten gegen 22.47 Uhr auf einen 24 Jahre alten Mann aus Merzenich, der auf der Bundesstraße 56/Kelzer Weg an seinem Auto tatsächlich einen Reifen wechselte.

Am Auto des Mannes stellten die Beamten Beschädigungen an der Front fest. Außerdem fanden die Beamten unter anderem Reifenspuren, Glassplitter sowie ein beschädigtes Verkehrsschild am nahegelegenen Kreisverkehr vor.