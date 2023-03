Fußgänger angefahren : Versuchter Mord durch Unterlassen? Ermittlungen nach Unfallflucht in Düren

Euskirchener Straße in Düren : Fußgänger durch die Luft geschleudert, Autofahrer lässt Unfallopfer liegen Ein Autofahrer hat in Düren einen Fußgänger angefahren und ist danach geflüchtet. Das 20-jährige Unfallopfer wurde dabei am Donnerstagabend schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte.