Für Kinder und Erwachsene : Usselwetter im Sommer: Wir haben Tipps für trockene Aktionen im Kreis Düren

In Pfützen springen und Korkenschiffe durchs Wasser schieben, macht zwar Spaß. Aber irgendwann nervt der Regen trotzdem. Wir haben ein paar Tipps für Regentage. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Service Kreis Düren Erst war es ziemlich warm, jetzt regnet es andauernd. Wir haben ein paar Tipps für Freizeitaktivitäten im Trockenen und Alternativen zu den Freibädern der Region.

Klar, man kann auch bei miesem Wetter im Wald Tipis bauen, über die Kirmes schlendern oder durch Pfützen springen. Aber irgendwann reicht es eben. Wir haben uns umgeschaut, was man im Kreis Düren so alles machen kann ohne Matschhosen, Regenschirme und Gummistiefel einzupacken. Kleiner Haken: Während man draußen auch ohne Geldbeutel jede Menge erleben kann, sind Indoor-Angebote kostenpflichtig.

„Little Submarine“

Das Familiencafé „Little Submarine“ an der Poststraße in Jülich ist seit März eine tolle Anlaufstelle für alle, die mit Babys oder Kleinkindern unterwegs sind. Die modernen großen Innenräume sind ausgerichtet auf die Bedürfnisse von großen und kleinen Menschen, es gibt einen Café- und einen Spielbereich und neben regelmäßigen Krabbel- und Spielgruppen auch Veranstaltungen wie einen Kochkurs für Kinder, eine Bastelstunde, einen Wassermal-Workshop, einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind oder Kreativkurse für Eltern. Infos: https://littlesubmarine.de/.

Das „Little Submarine“ verbindet gemütliches Café mit Indoor-Spielmöglichkeiten. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Mini-Golf unter Schwarzlicht

Wer im Sommer Lust auf Mini- oder Adventure-Golf verspürt, muss sich nicht vom Regen in die Parade fahren lassen – und ein paar Lücken gibt es bestimmt. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann im Gewerbegebiet Rurbenden in der Gemeinde Niederzier unter anderem „Magic Golf“ in einer Schwarzlicht-Welt ausprobieren. Alternative vor Ort ist das Bowling: www.bowlnlounge.de.

Indoorspielplätze

Den Brückenkopfpark kennt in der Region wohl fast jeder, dass es am Jufa auch einen Indoor-Spielplatz gibt, der (gegen Eintritt) öffentlich zugänglich ist, ist weitaus weniger bekannt. Foto: Anne Schröer

Bei Regenwetter zieht es nur Hartgesottene in den Brückenkopf-Park. Wer keine Lust auf Regenhose und Stiefel, sondern auf Herumtoben im Trockenen hat, kann aber trotzdem kommen. Denn eine Eintrittskarte vom Park öffnet nicht nur dessen Türen, sondern auch die vom benachbarten Jufa-Hotel mit seinem Indoorspielplatz. Das 480 Quadratmeter große Spielhaus lädt zum Klettern, Rutschen und Spielen ein. Für Kleinkinder gibt es seit dem Hochwasser allerdings nicht mehr so viele Spielmöglichkeiten. Für Kinder mit einer Größe bis zu einem Meter ist kein Eintritt fällig, ab einem Meter kostet der Eintritt 5 Euro, für Erwachsene 8 Euro. Als Familienpreis kosten Erwachsene 6 und Kinder 4 Euro. Infos: https://www.jufahotels.com/hotel/juelich/. Auch das Bubenheimer Spieleland und das Wonderland in Embken haben Indoor-Angebote für schlechtes Wetter und verschiedene Altersstufen. Und wenn die Sonne hervorkommt, ist ein rascher Wechsel ins Außengelände möglich.

Rätsel lösen im Escape-Room

Einen spannenden Zeitvertreib für Jugendliche und Erwachsene, die Freude am Rätseln haben, bietet der Escape-Room an der Valencienner Straße in Düren. Bei „Lost Pirates“ etwa müssen sie den Klauen hinterlistiger Piraten entkommen. Auf www.verschlusssache-escape.de gibt es einen Einblick in die Regeln, Preise und Räume.

Kinderführungen und Burgbesichtigung

Kindgerechte Führungen gehören nicht zum regelmäßig stattfindenden Standardprogramm vom Museum Zitadelle, können aber leicht für Gruppen, Vereine oder Familien gebucht werden. Eine Mindestteilnehmerzahl gibt es dabei nicht, aber je mehr teilnehmen, desto geringer wird der Preis pro Kopf. Denn unabhängig von der Gruppengröße (maximal 25 Personen) kostet eine einstündige museumspädagogische Führung 40 bis 50 Euro + Eintritt fürs Museum (5 Euro für Erwachsene, ermäßigt 4 Euro). Es gibt unterschiedliche thematische Schwerpunkte, zum Beispiel eine Abenteuerführung durch die Zitadelle und die Kasematten (angepasst auf das Alter der Teilnehmer entweder von 5 bis 12 Jahren oder von 13 bis 18). Infos: https://www.juelich.de/gaestefuehrungen Buchung: https://www.juelich.de/buchungsformular

Das Burgenmuseum in Nideggen gibt Einblicke ins Mittelalter. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Das Glasmalerei-Museum in Linnich hat in den kommenden Wochen mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche, das Burgenmuseum Nideggen lädt mit seiner Dauerausstellung Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein. Ein Besuch dort lässt sich wunderbar mit einer Besichtigung der Burg oder einem kleinen Spaziergang um die Burg mit schönen Eifelblicken verbinden.

Besuch in der Soccer-Halle

Wer Lust auf Bewegung hat, kann sich in der Soccer-Halle in Merzenich zum Fußballspielen anmelden und zwischen der klassischen Variante oder in der „Bubble“, also quasi in einem großen Luftballon verpackt, wählen.

Das Lumen hat derzeit ein breites Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Foto: Guido Jansen

Geistervilla und Lassie im Kino

Natürlich bietet sich bei Regenwetter auch der Gang ins Kino an. Für Erwachsene gibt es von Barbie über Mission Impossible bis hin zu Oppenheimer im Dürener Lumen derzeit ein umfangreiches Angebot. Für Jugendliche läuft der Abenteuer-Fantasy-Film „Die Geistervilla“, für Familien steht aktuell „Lassie“ im Programm, Kinder ab sechs können sich „Lou - Abenteuer auf Samtpfoten“, die Geschichte eines lebhaften und neugierigen Kätzchens, das sich in seinem Leben als Hauskatze in Paris langweilt, ansehen. Außerdem werden der Superhelden-Animationsfilm „Miraculous“, der Trickfilm „Elemental“. Alle Details zu Filmen und Programm gibt es auf dn.das-lumen.de/. Barbie-Oppenheimer-Meldung als RC

Schwimmbäder im Kreis Düren

Wer zwar nass werden will, aber nicht von oben, ist in den Schwimmbädern richtig: Das Jülicher Hallenbad ist allerdings bis zum 8. August geschlossen. Das Montemare-Schwimmbad in Kreuzau hat neben einer Wassersprühlandschaft auch ein Piratenschiff mit Kinderrutschen und eine große Rutsche sowie ein Wellenbad und einen Außenbereich im Angebot. Es ist in der Regel von 10 bis 20 Uhr geöffnet und verfügt auch über einen Wellness- und Saunabereich. Mehr Infos auf: www.monte-mare.de/kreuzau. In Düren hat das Rurbad samt Kleinkinderbereich geöffnet - und bietet im Wellness-Bereich sogar ein Annakirmes-Angebot mit Blick auf das Feuerwerk an. In den Ferien gelten besonders Öffnungszeiten: www.rurbad.de.

Das Montemare-Bad in Kreuzau bietet ein Piratenschiff, eine Wassersprühlandschaft und das beliebte Wellenbad. Foto: Monte Mare

Auch das Ruba in Linnich ist in den Ferien von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Wer in Siersdorf seine Bahnen ziehen will, muss sich auf fks-ev.de/images/stories/oeffnungszeiten/Oeffnungszeiten_Uebersicht_Juni_23.html über den genauen Zeitplan für das allgemeine Schwimmen informieren. Das Hallenbad in Titz hat seine Öffnungszeiten in den Ferien ebenfalls angepasst: www.fht-titz.de/offnungszeiten

Kochkurs in der Eifel

Erwachsene, die wegen des Regens ihren Grillabend ausfallen lassen müssen, könnten auf das Dormio-Resort „Eifeler Tor“ ausweichen. Dort wurde ein neues Kochstudio eingerichtet, in dem Gruppen Kochkurse buchen können – und natürlich im Anschluss gemeinsam dinieren.

Stadtbücherei Düren in der Kirmeswoche geschlossen

Wer ein gutes Buch sucht, muss dafür auf die kleineren Büchereien ausweichen, die es etwa in Gürzenich, Kreuzau, Nideggen und Schmidt oder Langerwehe noch gibt, oder die Jülicher Stadtbücherei aufsuchen. Denn in der Annakirmeswoche hat die Dürener Stadtbücherei geschlossen.

(smb/asc/kt)