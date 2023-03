Miesheimer Weg 5 : Vermieter des Dürener Schimmelhauses behauptet, nichts gewusst zu haben

Düren Von Schimmel, Kakerlaken und heruntertropfenden Fäkalien will der Vermieter der Immobilie am Miesheimer Weg nichts gewusst haben. E-Mails belegen allerdings das Gegenteil.

Außerdem habe der Vermieter ihr eine Ersatzwohnung innerhalb des Hauses angeboten, zwei stünden derzeit leer. Die offerierte Wohnung sei aber keine ernsthafte Alternative gewesen. „Die hat auch einen Wasserschaden und ist in der 6. Etage. Wenn der Aufzug nicht funktioniert, schaffe ich es da nicht rauf“, sagt die 58-Jährige, die an einer Lungenkrankheit leidet.

Am 13. Juni des vergangenen Jahres beispielsweise teilt Stefan Oberbanscheidt, einer der beiden Geschäftsführer der Massto Verwaltungs GmbH, Gavino Frau mit, ein Handwerksunternehmen habe aufgrund eines anderen Auftrags und mangelnder Kapazitäten abgesagt. In einem weiteren Schreiben wird dem zweiten Geschäftsführer von Massto, Markus Schink, mitgeteilt, im Objekt gebe es „riesige Probleme im Fallstrang“.

Der Hausmeister und eine Sanitärfirma hätten ihm, Dietmar Grünberg, die Schäden gezeigt. Grünberg von der gleichnamigen Immobilienverwaltung ist Bevollmächtigter von Massto. Grünberg schreibt weiter: „Hier muss sofort gehandelt werden. Bitte teilen Sie uns kurz mit, wie wir hier vorgehen sollen.“ Die E-Mail ist vom 16. September 2022. Obwohl auch Oberbanscheidt in einem weiteren Schreiben „bitte schnellstmöglich ausführen“ formuliert, ist bis auf die kleineren Reparaturen in der Wohnung von Ursula Schmitz-Süßmann nichts passiert.

Gegen Frau steht ein strafrechtliches Verfahren im Raum. In dem Brief über die fristlose Kündigung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses, das der Redaktion vorliegt, heißt es unter anderem, er habe Bevollmächtigte bedroht und versucht, sie rauszuschmeißen, habe gegen seinen Chef gearbeitet, statt seinen Pflichten nachzukommen. Genannt wird ein Zeitraum von 14 Tagen, in dem Frau nachweislich krankgeschrieben war. Der Beleg über die Mitteilung an den Arbeitgeber liegt der Redaktion ebenfalls vor. Eine Kündigung wegen Krankheit ist arbeitsrechtlich nicht zulässig.