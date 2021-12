L249 : Verkehrsunfall mit Schaden in Höhe von 100.000 Euro

Düren Ein BMW-Fahrer und drei Insassen sind bei Nideggen von der Fahrbahn abgekommen und haben sich überschlagen.

Ein Totalschaden und ein Schock für alle Beteiligten: Am Samstag ist es in den Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 39-jähriger Mann aus Düren befuhr die L249 von Nideggen kommend in Richtung Abenden, wie die Polizei Düren am Sonntag mitteilte. Auf der regennassen und laubbedeckten Fahrbahn geriet das Fahrzeug demnach ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab.