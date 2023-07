B264 bei Gürzenich : Verkehr soll bis 15. August über neue Bahnbrücke rollen

Gürzenich Der vermutlich längste Brückenneubau der jüngeren Vergangenheit im Raum Düren nähert sich seinem Ende. Die B264 bei Gürzenich ist für die letzten Arbeiten derzeit gesperrt.

Seit einer Woche bereits laufen die Arbeiten. Während für den Anschluss der neuen Brücke an beiden Seiten der Bundestraße bereits Asphalt abgefräst und Erdreich bewegt wurde, ist auch der Rückbau der bereits im Mai 2019 in Betrieb genommenen Ersatzbrücke nicht zu überhören. Die Zeit drängt. Ab Freitag, 21. Juli, 21 Uhr, sollen nach Angaben der Deutschen Bahn wieder Züge zwischen Düren und Aachen verkehren. Und bis dahin muss zumindest die Ersatzbrücke verschwunden sein. „Der Plan sieht vor, dass sie in der kommenden Woche in einem oder zwei Teilen mithilfe von Lkw-Kränen neben die Gleise auf ein freies Feld gehoben wird, um dann fein säuberlich zerlegt zu werden“, erklärt Torsten Gaber, Sprecher der Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs in Euskirchen. Denn Straßen.NRW hat die tonnenschwere Stahlkonstruktion nur angemietet, für sie steht in Kürze bereits der nächste Einsatz an.