Verein VorBild : Mehr Chancengleichheit für Grundschüler

Düren Der Verein VorBild hilft Grundschülern, in der Schule erfolgreicher zu sein. Jetzt werden zusätzliche Mentoren und Tutoren gesucht, um das Angebot auszuweiten.

Das Konzept von VorBild ist denkbar einfach, aber wirkungsvoll. Der Verein arbeitet im Augenblick mit der Katholischen Grundschule Birkesdorf zusammen und betreut dort 16 Kinder – jeweils acht aus dem dritten und vierten Schuljahr. Ina Barth, Kassenwartin bei VorBild erklärt: „Die Klassenlehrer teilen uns mit, welche Kinder viel Potenzial haben, gleichzeitig aber Unterstützung brauchen. Mit diesen Kindern arbeiten wir dann, natürlich in enger Abstimmung mit den Eltern und der Schule.“ Die Jungen und Mädchen, die bei VorBild dabei sind, werden an jedem regulären Schultag nachmittags 90 Minuten lang betreut – 45 Minuten machen sie unter Aufsicht ihre Hausaufgaben, 45 Minuten werden die Lerninhalte der Klassen drei und vier noch einmal auf andere Art und Weise vermittelt oder zukünftiger Lernstoff vorbereitet. Außerdem haben die Grundschüler Gelegenheit, kreativ zu sein, Sport zu machen oder zu spielen. Beisitzerin Maravilha Sebastiao erklärt es so: „Es geht um eine Erweiterung der Medien- und Sozialkompetenz, Gesundheitsthemen, aber auch sprachliche und mathematische Fähigkeiten.“ Mit kleinen Rollenspielen stärkten die Kinder ihr Selbstbewusstein, hin und wieder stünden zudem auch naturwissenschaftliche Experimente oder Ausflüge auf dem Programm. „Wir versuchen, die Kinder so individuell wie möglich zu fördern“, ergänzt Ina Barth. „Das gelingt uns, weil wir in so kleinen Gruppen arbeiten und weil es in jeder Einheit einen Mentor und einen Tutor gibt.“ Die Mentoren sind in der Regel pensionierte Lehrer oder Lehramtsstudenten, angehende Sozialarbeiter, aber auch ein Mediengestalter und eine Krankenschwester engagieren sich. Die Tutoren, die die Mentoren unterstützen, sind in der Regel Oberstufenschüler, die ein Lehramtsstudium anstreben. „Unsere Mentoren und Tutoren bekommen eine Aufwandsentschädigung“, sagt Saffet Akkas. „Wir wünschen uns, dass sie sich für mindestens ein Schuljahr verpflichten, weil es wichtig ist, dass die Kinder verlässliche Ansprechpartner und feste Bezugspersonen haben.“ Der Erfolg gibt dem Verein Recht: Es hat Jahre gegeben, in denen sieben von acht VorBild-Kindern eine Empfehlung fürs Gymnasium oder die Realschule bekommen haben. Akkas: „Wir bekommen von den Schulen, aber auch von den Eltern eigentlich nur ein durchweg positives Feedback. Das macht uns natürlich sehr stolz.“ Die Verantwortlichen von VorBild würden gerne mit weiteren Grundschulen aus dem Dürener Stadtgebiet zusammenarbeiten, dazu braucht aus aber mehr Mentoren und Tutoren. „Es ist eine Arbeit, die unglaublich viel Spaß macht“, sagt Maravilha Sebastiao, die selbst lange als Tutorin und Mentorin gearbeitet hat. „Man kann seine eigenen Ideen einfließen lassen und gleichzeitig seine eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln. Das ist schon besonders. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir demnächst an weiteren Schulen aktiv sein können.“