Neues Q-Restaurant in Düren : Unternehmerin eröffnet in kürzester Zeit drittes Lokal

Ilkay Düsünmez eröffnet ihr drittes Restaurant in Folge: Auf die Q-Bar sowie das Q-Steakhouse und Burger folgt das Q-Especial. Foto: MHA/Merve Polat

Düren Ilkay Düsünmez ist die Inhaberin der Q-Restaurants in Düren und setzt dabei auf unterschiedliche Konzepte. Nun folgt der Lieferservice.

Immer wieder bleiben Menschen an den Fenstern vom Q-Especial stehen, schauen herein und machen Anstalten, hereinkommen zu wollen: Das Interesse scheint schon jetzt groß zu sein. Die Eröffnung ist jedoch erst für Dienstag, 8. November, vorgesehen. Sie hatte sich zuletzt immer wieder verschoben. Im Grunde ist jetzt alles fertig, nur die Speisekarte fehlt noch. Wegen Lieferschwierigkeiten, erläutert Inhaberin Ilkay Düsünmez.

Erst kürzlich hat sie das Q-Steakhouse und Burger in Birkesdorf eröffnet, jetzt folgt bereits das dritte Lokal. An der Arnoldsweilerstraße 24 startet die Unternehmerin aus Kerpen mit dem Q-Especial, das sich auf etwa 135 Quadratmetern auf das Take-away-Geschäft und den Lieferservice konzentrieren soll. Besonders in der Corona-Pandemie habe sie gemerkt, dass vermehrt Menschen in ihrer Q-Bar, die sich 300 Meter weiter an der Straße befindet, angerufen und bestellt hätten – sogar aus Vettweiß, Langerwehe und Kreuzau.

Irgendwann nahm das überhand, weswegen sie sich dazu entschieden hat, ein imbissähnliches Lokal zu eröffnen. Dort sind lediglich ein paar Sitzmöglichkeiten mit Tischen und Stühlen vorhanden. „Außerdem ist der Vermieter mit diesem Vorschlag auf uns zugekommen, nachdem der Imbiss, der vorher hier war, geschlossen hat“, ergänzt Düsünmez, die seit 2009 selbstständig ist. Etwa 250.000 Euro hat sie in den Umbau investiert.

Im Q-Especial soll es all das geben, was in der Q-Bar sowie im Q-Steakhouse und Burger auch im Angebot ist – von Döner und Pizza über Burritos und Fajitas bis hin zu Burger und Pasta. Der Unterschied: Zu ihren anderen beiden Restaurants sollen die Menschen hingehen, um gemütlich zu verweilen und eine gute Zeit mit Freunden zu verbringen. Im Q-Especial halten sie sich bestenfalls nur für die Abholung auf.

Angestellte gesucht

Ihr Bruder, Inan Naki, der bisher noch das Q-Steakhouse und Burger in Birkesdorf leitet, wird bald das Q-Especial übernehmen. Das Team besteht aus etwa 20 Kräften, die zum Teil in der Küche, im Service und in der Lieferung tätig sein werden. Für den Lieferservice werden noch Angestellte gesucht.

Geliefert werde mit Autos innerhalb von zehn Kilometern für einen Mindestbestellwert zuzüglich einer Lieferpauschale. Ilkay Düsünmez arbeitet eigenen Angaben zufolge mit Lieferando zusammen, wird aber auch eine eigene Q-App bereitstellen, über die bestellt werden kann. „Und natürlich können die Menschen einfach bei uns anrufen“, sagt sie.

Ob auf das Q-Especial noch weitere Lokale folgen, beantwortet die Unternehmerin so: „Es reicht jetzt erst einmal.“ Nur um dann noch schmunzelnd zu ergänzen: „Aber vielleicht fällt uns noch ein anderes Konzept für ein weiteres Restaurant ein.“