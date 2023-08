Gegen das Vergessen : Hermann Löwenstein: Der letzte Dürener Jude

Abraham Löwenstein war Hermann Löwensteins Vater. Vom Sohn gibt es keine Aufnahmen. Das Bild des Vaters stammt aus der Veröffentlichung von Neomi Naor/Nika Robrock: „Erinnerung eine Dokumentation über die Jüdinnen und Juden in Düren von 1933 bis 1944.“ Foto: Geschichtswerkstatt Düren

Düren Erfolgreicher Unternehmer, Stadtrat, dreifacher Familienvater: Hermann Löwenstein war der letzte Dürener Jude. 1942 wurden er und seine Frau deportiert.

Hermann Löwenstein war erfolgreicher Geschäftsmann, Stadtverordneter, Vorstandsmitglied der Dürener Kreisbahn und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Düren. Und er war der letzte Jude in der Rurstadt. Im Juni 1942 wurden er und seine Frau Else deportiert, wahrscheinlich nach Sobibor. Den drei Töchtern und ihren Familien gelang 1938 die Ausreise in die USA. Heute erinnern Stolpersteine in der Holzstraße in Düren an die hoch angesehene Familie.

Hermanns Eltern, Abraham Löwenstein und Jenny Freudenberg, kamen 1885 von Bochum nach Düren, um dort das exklusive Bekleidungsgeschäft „Löwenstein-Freudenberg“ zu eröffnen. Wenige Jahre später wurde Abraham Löwenstein darüber hinaus Inhaber der Firma Gebrüder Hannemann & Cie. in Rölsdorf, einem der wenigen jüdischen Industrieunternehmen in Düren. Sein Sohn Hermann trat 1900 als Prokurist ins Unternehmen ein und wurde spätestens 1906 Teilhaber. Als Abraham Löwenstein 1915 starb, übernahm Sohn Hermann die Geschäfte ganz.

In der Holzstraße 42 erinnern Stolpersteine an das Schicksal der Familie Löwenstein. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Bernd Hahne von der Dürener Geschichtswerkstatt hat das Leben des letzten Dürener Juden und die Historie des Unternehmens sehr genau nachgezeichnet. „Die Geschichte ist typisch“, sagt Hahne. „Es gab einen raschen Aufstieg, dann folgten die Arisierung und nach dem Zweiten Weltkrieg die Wiedergutmachungsverhandlungen, bevor das Unternehmen Ende des 20. Jahrhunderts stillgelegt wurde.“ Typisch sei zudem, dass es weder zu der Firma noch zu der Inhaberfamilie „einen nennenswerten Aktenbestand gibt.“

Ein Bild der Firma aus dem Katalog des Unternehmens. Foto: Geschichtswerkstatt Düren

Das elterliche Geschäft „Löwenstein-Freudenberg“ gehörte zu den ersten Häusern am Platze und warf allem Anschein nach nicht wenig Gewinn ab. Vielleicht suchte Abraham Löwenstein nach einer Kapitalanlage, vielleicht stimmen aber auch die Erzählungen seiner Enkelin Grete Löwenstein. Demnach hatten die beiden Brüder August und Karl Hannemann in Rölsdorf an der Düren-Montjoer Provinzialstraße ein Gewerbe zur „Herstellung elektronischer Artikel“ angemeldet. Ob es mangelndes kaufmännisches Talent oder schlicht das fehlende Geld waren, ist nicht überliefert. Fakt ist, dass sie Abraham Löwenstein um Hilfe gebeten haben. Es kommt zur Geschäftsgründung, das Gründungskapital beträgt 40.000 Mark. Schon nach wenigen Jahren scheiden die Gebrüder Hannemann aus dem Unternehmen aus – und Abraham Löwenstein treibt seinen Ausbau voran. Innerhalb weniger Jahre entstehen weitere Gebäude am Standort Rölsdorf, auch an der Bahnstraße zwischen Rölsdorf und Gürzenich wird ein weiteres Werk errichtet.

Hermann Löwenstein ist der zweite Sohn der Familie. Er wurde 1875 geboren und sollte wohl ursprünglich in das elterliche Bekleidungsgeschäft einsteigen. Deswegen wurde er auch nach Brüssel zu befreundeten Kaufleuten geschickt, um dort zu hospitieren. Mit der Unternehmensgründung seines Vaters wurde er aber sofort nach Hause zurückgerufen, um in das Unternehmen einzutreten. Der Betrieb war in einer Branche tätig, die neben der chemischen Industrie ohne Zweifel zu den Wachstumsmotoren der deutschen Wirtschaft vor dem Ersten Weltkrieg zählte. Dabei gibt die Firmenbeschreibung „Elektrotechnische Apparate und Installations-Materialien“ nur unvollkommen wieder, was das Unternehmen alles produzierte und vertrieb. Es gibt einen Katalog aus dem Jahr 1914 mit mehr als 250 Seiten und über 1000 Abbildungen – von Dübeln und Schellen über wasserdichte Armaturen, Backofenlampen, Materialien für elektrische Krane bis hin zu Werkzeugen für Elektriker.

Bernd Hahne von der Dürener Geschichtswerkstatt hat über den jüdischen Unternehmer Hermann Löwenstein geforscht. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Anfang 1906 hat Hermann Löwenstein Else Coppel geheiratet und deswegen seinen Arbeitern einen bunten Abend im Dürener Stadtparksaal bereitet. Das Fest mit mehr als 200 Teilnehmern verlief „in voller Harmonie bis zum frühen Morgen“, wie es in einem Bericht des Dürener Anzeigers hieß.

Die Löwensteins hatten drei Töchter, Grete, Lotte und Hilde, die in Düren eine unbeschwerte Kindheit verbrachten. Hermann Löwenstein war, wie eingangs schon erwähnt, ganz in der Tradition Dürener Industrieller, aktiv in Dürens Politik und Gesellschaft eingebunden. Er war Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Aachen und zeitweise Vorsitzender der „Harmonie“, eines Herrn-Clubs. Als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde musste er die im Auftrag der Nationalsozialisten später „abwickeln“.