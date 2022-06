Brennende Hecken : Unkrautflämmen ruft in zwei Fällen Feuerwehr auf den Plan

Kreis Düren Wer beim Vernichten von Unkraut ein Abflämmgerät einsetzt, sollte aufpassen, dass am Ende nicht mehr beschädigt wird, als das zwischen den Fugen emporklimmende Grün. Das ist die Lektion der Dürener Polizei nach zwei Einsätzen am Wochenende.

Am Samstagmorgen hatte ein Hausbesitzer im Dürener Stadtteil Merken bereits vor 9 Uhr mit einem Gasbrenner unerwünschtes Grün ausgerechnet vor einer Hecke entfernen wollen. Diese geriet jedoch binnen Sekunden in Brand, so dass die Feuerwehr zum Löschen hinzukommen musste. Ein ähnliches Bild bot sich den Einsatzkräften am selben Tag kurz vor 12 Uhr im Titzer Ortsteil Gevelsdorf. Dort hatte eine Bewohnerin bei der Unkrautbeseitigung ebenfalls einen Brenner in Betrieb genommen.