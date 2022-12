Schüler und Lehrer verbarrikadiert : Unklare „Gefahrenlage“ am Berufskolleg in Düren

Unklare „Gefahrenlage“ am Berufskolleg in Düren

„Gefahrenlage" am Nelly-Pütz-Berufskolleg Düren: Polizei vor und in der Schule, in der sich junge Männer und Frauen in ihren Klassen verbarrikadiert haben. Foto: MHA/Merve Polat

Update Düren Bangen am Nelly-Pütz-Berufskolleg: Schüler, Schülerinnen und Lehrerschaft haben sich aus noch unklarem Grund in ihren Klassen verbarrikadiert, während Polizei-Einsatzkräfte die Schule durchsuchen. Nach wem warum gesucht wird, ist immer noch unklar.

In der Nähe des Nelly-Pütz-Berufskollegs haben sich am frühen Nachmittag besorgte Eltern eingefunden, die von ihren Kindern eine alarmierende Nachricht erhalten haben. Weil es wohl ein Sicherheitsrisiko in der Schule gibt, haben sich die jungen Frauen und Männer in ihren Klassen eingeschlossen, während Einsatzkräfte der Polizei vor und in der Schule zu finden sind.